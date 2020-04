Città del Vaticano, 12 aprile 2020 - E' stata celebrata, in una San Pietro vuota per l'emergenza Coronavirus, la Messa di Pasqua da parte di Papa Francesco, trasmessa in diretta tv. Il Pontefice ha presieduto la liturgia, dall'Altare della Cattedra. Nel corso della celebrazione, per l'emergenza sanitaria in atto, è stato omesso il rito del "Resurrexit".

Al termine della messa, il Papa ha impartito la tradizionale benedizione 'Urbi et Orbi', ovvero alla città di Roma e al Mondo. "Come una fiamma nuova", la "Buona Notizia" della Resurrezione "si è accesa nella notte", ha detto il Papa nel Messaggio 'Urbi et Orbi': "la notte di un mondo già alle prese con sfide epocali ed ora oppresso dalla pandemia, che mette a dura prova la nostra grande famiglia umana. In questa notte è risuonata la voce della Chiesa: 'Cristo, mia speranza, è risorto!'". Per Francesco, "è un altro 'contagio', che si trasmette da cuore a cuore - perché ogni cuore umano attende questa Buona Notizia. E' il contagio della speranza: 'Cristo, mia speranza, è risorto!'".