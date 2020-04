Roma, 11 aprile 2020 - Risale la curva dei contagi, ma calano in maniera significativa i ricoverati in terapia intensiva. Sono questi i dati principali che emergono dalla conferenza stampa della Protezione Civile in cui Angelo Borrelli comunica il bollettino di oggi, 11 aprile, e fa il punto sull'emergenza Coronavirus in Italia. I casi totali di contagio sono saliti a 152.271, 4.694 in più rispetto a ieri quando erano cresciuti di 3.951. Aumentano anche gli attualmente positivi: sono 100.269 (+1.996 rispetto ai +1.396 di ieri), così come i guariti che arrivano a 32.534 (+2.079 rispetto ai +1.985 di ieri). Oggi si contano altri 619 morti (ieri erano stati 570), il che porta il numero dei deceduti dall'inizio dell'epidemia a 19.468. Degli attualmente positivi, 28.144 sono ricoverati con sintomi (98 in meno), 3.381 in terapia intensiva (116 in meno rispetto ai ieri) e 68.744 in isolamento domiciliare (2.210 in più). I tamponi effettuati a oggi sono 963.473 (56.609 in più), il che potrebbe spiegare in parte l'aumento dei nuovi casi.

E mentre il premier Conte ha ufficializzato la proroga delle misure di contenimento fino al 3 maggio (qui la lista Ateco delle attività che ripartono), oggi è il minsitro della Salute Roberto Speranza a spiegare che il ritorno alla normalità avverrà "solo quando avremo il vaccino". Alla vigilia di Pasqua, intanto, la ministra dell'Interno Lamorgese ha diffuso una circolare ai prefetti in cui esprime le sue preoccupazioni per la tenuta sociale del Paese. Si rischiano "gravi tensioni" e "focolai di espressione estremistica", le parole di Lamorgese che invita i prefetti a "presidiare la legalità". Nel frattempo da Avola (Siracusa), giunge notizia della positività di una bimba di 10 mesi.

Lombardia

Le ultime notizie arrivano dalla Lombardia che, come da prassi, diffonde i numeri regionali sull'epidemia in anticipo rispetto a quelli nazionali. E non sono dati rassicuranti. I positivi sono 57592 con una crescita di 1544 con quasi 10mila tamponi, mentre ieri c'erano stati 1246 nuovi casi con 9.372 tamponi. I morti sono 10511 con 273 nuovi decessi mentre ieri c'era stata una crescita di 216. I ricoverati non in terapia intensiva sono 12.026 con un aumento di 149 mentre ieri erano aumentati di 81, i ricoverati in terapia intensiva sono 1174 (28 in meno di ieri quando erano scesi di 34.

I riflettori sono puntati su Milano: nella provincia il dato è oggi il doppio rispetto a ieri, ovvero 520 nuovi casi rispetto a 269 per un totale di 13268. In città i nuovi casi sono 262, ieri erano 127, il che porta il numero complessivo a 5368. "Milano merita sempre la maggiore attenzione, non c'è un calo netto e deciso nei contagi, non rilassiamoci, restiamo a casa", ha detto l'assessore al Welfare della Lomnbardia, Giulio Gallera. Che ha annunciato come la quarantena per i positivi dureranno "fino al 3 maggio", ovvero il termine delle restrizioni indicato dal governo. Oggi la Lombardia ha diffuso un'ordinanza con cui blocca la riapertura di biblioteche e librerie stabilita nel decreto di Conte.

Il bollettino di ieri

Ieri in Italia si è registrato il calo dei nuovi casi: 3.941 rispetto ai 4.204 di giovedì. In diminuzione anche il numero delle vittime, passate dalle 610 di due giorni fa alle 570 di ieri. Erano in aumento anche i guariti, con il dato delle 24 ore salito a 1.985. Tendena positiva anche per i ricoverati con sintomi (28.242), scesi di 157, e delle terapie intensive (3.497), in calo di 102. Considerando il dato del venerdì precedente (il 3 aprile), pazienti in terapia intensiva sono scesi di 571 unità: il 16,3%.

