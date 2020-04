Roma, 12 aprile 2020 - Continua l'altalena del Coronavirus in Italia. Che oggi rallenta rispetto a ieri, ma soprattutto fa segnare cali decisi su ricoverati, malati gravi e numero di morti. Il che porta gli esperti a dire che "il trend è ormai affidabile" e "che le misure adottate e prorogate stanno avendo un impatto su questo virus". Parola di Luca Richeldi, primario di pneumologia al Gemelli di Roma e membro del Comitato tecnico-scientifico, che oggi ha affiancato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nella consueta conferenza stampa delle 18. Il Covid-19 non si è fermato a Pasqua, così come i laboratori che effettuano le analisi sui tamponi. E oggi, 12 aprile, le notizie sono migliori di ieri.

Bollettino del 12 aprile

Torna a scendere la curva dei contagi: si registrano 4.092 nuovi casi (ieri erano stati +4.694), che porta il totale dei contagiati da inizio epidemia a 156.363. I decessi sono complessivamente 19.899, 431 in più di ieri, con trend in deciso calo rispetto a sabato quando erano stati +619. Si tratta dell'incremento di morti più basso dal 18 marzo scorso.

Gli attualmente positivi sono 102.253 (+1.984 su ieri quando l'incremento era stato di 1.996), mentre i guariti salgono a 34.211 (+1.677 su ieri, sabato +2.079). Calano ancora, per il nono giorno consecutivo, i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.343 i pazienti nei reparti, 38 in meno rispetto a ieri. Ma il numero forse più importante riguarda i ricoverati con sintomi: sono 27.847, 297 in meno rispetto a ieri. Un numero significativo che allenta la pressione sul sistema sanitario italiano. In isolamento domiciliare 71.063 positivi. I tamponi effettuati ad oggi hanno superatio la soglia del milione, sono esattamente 1 milione 10mila193 (+46.720 su ieri).

Lombardia

Le ultime notizie dalla Lombardia sono, finalmente, confortanti. I casi totali sono 59052 (+1460, mentre ieri erano cresciuti di 1.544 su venerdì). I decessi sono 10621, con una crescita di 110 (ieri + 273). Un dato quindi "molto inferiore a quello di venerdì e dopo tanti giorni c'è trend riduzione", ha spiegato l'assessore al Welfare Giulio Gallera. Giù i ricoveri che sono arrivati a 11969 (-57), mentre aumentano di 2 unità i pazienti in terapia intensiva.

Resta delicata la situazione di Milano e provincia: i casi accertati sono 13.682 con +412 (ieri 520): "Un dato che non possiamo ancora considerare sotto controllo", ha detto Galleri. A Milano città i nuovi casi sono 193 (ieri 262 ) per un totale di 5.561.

Regioni

Arrivano, intanto, anche gli altri bollettini regionali. Superata quota 7mila contagiati in Toscana, dove nelle ultime 24 ore si registrano 277 nuovi casi di Coronavirus e altri 28 decessi. I casi di contagio sono in totale 7.235, con 495 vittime. In aumento però anche le guarigioni (+79) mentre calano i ricoveri. Crescono i dimessi e i guariti nelle Marche dove i nuovi casi sono 92 (5.303 i contagiati dall'inizio dell'emergenza. Raggiungono quota 20mila i casi di positività al Covid-19 in Emilia-Romagna. Alla rilevazione delle 12, infatti, sono 20.098 le positività riscontrate, 463 in più rispetto a ieri, sulla base di 96.704 test fatti (+4.945). Non cala il numero delle vittime: 83 nelle ultime 24 ore, 45 uomini e 38 donne. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva, attualmente 335, sei in meno di ieri. Meno ricoverati anche negli altri reparti Covid (-39).

Le news di oggi

Nel frattempo, in una Pasqua blindata con controlli serrati, si segnalano violazioni delle misure di contenimento. Sono per lo più casi sporadici, gli italiani sembrano aver seguito le indicazioni del governo (e, stando a questo sondaggio, condividono la proroga delle restrizioni annunciata da Conte). E se il premier ha fissato nel 3 maggio la scadenza del 'lockdown', oggi la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che gli anziani dovranno restare in isolamento probabilmente fino a dicembre compreso. La numero uno di Bruxelles ha anche consigliato a tutti di non prenotare vacanze perché "non ci sono al momento previsioni affidabili" sull'andamento dell'epidemia. Nemmeno per luglio e agosto.