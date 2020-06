Roma, 18 giugno 2020 - La festa in strada a Napoli per la vittoria in Coppa Italia, quando ancora sono attive le regole sul distanziamento sociale per limitare la diffusione del Coronavirus, fa scattare le polemiche. "Sciagurati. Fa veramente male vedere queste immagini", ha detto Ranieri Guerra, vicedirettore generale delle iniziative strategiche dell'Oms, ad 'Agorà' su Raitre. "Il problema è tutto lì, in questo momento non ce lo possiamo permettere - spiega Guerra -. Per fortuna è accaduto in Campania, dove sono state prese misure di controllo molto rigide e l'incidenza del virus è stata minore che in altre zone: però vi ricordo ancora quanto ha contato la famosa partita dell'Atalanta all'inizio dell'epidemia in Lombardia per l'impatto che c'è stato. Non vorrei che riprendessimo proprio nel momento in cui il Comitato tecnico scientifico ha cercato di accogliere le proposte della Federcalcio per non limitare al massimo, come invece sarebbe suggerito da scienza e coscienza medica, tutto quello che è l'indotto del calcio nel nostro Paese".

I caroselli sono cominciati nella notte subito dopo il rigore vincente di Milik. Nei vicoli dei Quartieri Spagnoli, alla Sanità, nella zona di Piazza Dante i tifosi si sono affacciati ai balconi per festeggiare, sparando fuochi d'artificio e urlando cori, mentre i ragazzi sugli scooter hanno dato il via ai colpi di clacson. La festa è ora attesa alla fontana del carciofo in Piazza Trieste e Trento, luogo tradizionale delle feste azzurre.

Diverse critiche sono arrivate anche sui social network. "Mascherina? Manco lontanamente", scrive un utente su twitter. "Addio distanziamento sociale... dove sta De Luca con i lanciafiamme?!" accusa un altro. E ancora su Twitter: "Ora che i tifosi hanno dimostrato che è impossibile garantire il distanziamento sociale richiuderanno il calcio?". La 'frase cult' del governatore citata anche in un altro tweet: "E' stata una bellissima vittoria, sembrava capodanno, un'emozione che ha abbracciato tutta la città, però Vincenzo De Luca ci volevano i lanciafiamme... troppa gente per strada. Ci si poteva limitare ai fuochi d'artificio".