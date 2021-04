Roma, 10 aprile 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia, dopo che ieri è cambiata di nuovo la mappa dei colori delle Regioni con quasi tutta l'Italia in zona arancione (qui le regole, l'indice Rt e l'incidenza). Da lunedì, quindi, si vedranno le prime riaperture (qui il piano per bar e ristoranti), fino a sperare in un possibile ritorno alle zone gialle. L'ultimo decreto ha stabilito però che fino al 30 aprile non ci saranno fasce 'gialle', ma prevede anche la possibilità di anticipare un allentamento delle restrizioni. E il premier, Mario Draghi, è stato chiaro: la ripartenza è legata all'andamento delle contagi Covid e della campagna vaccinale (qui la direttiva del commissario Figliuolo). Si attendono, quindi, nel pomeriggio gli aggiornamenti di oggi del ministero della Salute su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive.

Covid, il bilancio del 10 aprile

Pubblicheremo qui, appena disponibili, gli aggiornamenti del ministero della Salute e la tabella pdf.

Le notizie locali / Toscana

È di 1.177 altri nuovi positivi (età media 44 anni) e di altri 28 morti (età media 79,4 anni) l'aggiornamento delle 24 ore del Covid in Toscana secondo il report giornaliero della Regione. In Toscana le vittime totali salgono a 5.632 persone dall'inizio della pandemia. Sono diventati 207.986 i casi di positività totali, lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti sono stati 1.397 e crescono di più in percentuale (+ 0,8%) raggiungendo quota 174.442. Gli attualmente positivi sono oggi 27.912 (- 0,9% su ieri) di cui i ricoverati sono 1.974 (-14 persone su ieri; 286 di questi sono in terapia intensiva, due in più). Ci sono inoltre 25.938 positivi in isolamento a casa con sintomi o senza sintomi (- 234 su ieri, - 0,9%). Infine ci sono altre 29.484 persone (- 1.653 persone su ieri, - 5,3%), anch'esse isolate, in sorveglianza attiva Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Leggera risalita rispetto a ieri della curva dei contagi da Coronavirus in Veneto: il bollettino regionale segnala 1.054 casi in più, con il totale a 394.336 da inizio pandemia. Si registrano anche 14 decessi, per un totale di 10.913 vittime. Continua la discesa delle persone attualmente positive, stamani 32.535, 383 in meno rispetto a ieri. Nei reparti ospedalieri scendono (-12) i ricoverati in area non critica, oggi 1.874, mentre risalgono (+2) quelli in terapia intensiva, con 310 posti occupati.

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 414 nuovi casi di 'Covid-19', il 16,9% rispetto ai 2.450 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è stabile. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 92.076. I nuovi casi sono stati individuati 76 in provincia di Macerata, 113 in provincia di Ancona, 107 in quella di Pesaro-Urbino, 37 nel Fermano, 58 nel Piceno e 23 fuori regione.

Alto Adige

Un altro decesso per Coronavirus è stato registrato in Alto Adige (il totale raggiunge quota 1.150). I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 950 tamponi molecolari accertando 53 nuovi casi positivi; altri 34 positivi sono stati individuati con 9.492 test rapidi antigenici positivi. I pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 76 (+4), 45 (-6) sono quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate. I pazienti in terapia intensiva sono 23 (uno in meno rispetto a ieri). I nuovi guariti sono 154.

Le altre Regioni

In Umbria nelle ultime 24 ore si sono registrati 4 morti e 201 i nuovi contagi.

Vaccino agli over 80: già immunizzato il 39%

Commissione Ue prenota 1,8 miliardi di vaccini

L'intervista: Zaia sprona il governo: ci dia le dosi