Roma, 9 aprile 2021 - Scende l'Indice di trasmissibilità Rt nazionale (il parametro più importante per stabilire la mappa colorata dell'Italia): questa settimana la bozza del report settimanale dell'Istituo superiore di sanità lo certifica a 0.92 mentre la serttimana scorsa era a 0.98. Peer quanto riguarda invece le regioni. Sono otto le regioni con Rt puntuale sopra 1. La Sardegna registra il valore più alto 1.54, seguita da Valle d'Aosta (1.39) e Sicilia (1.22). Le tre regioni più virtuose sono Friuli Venezia Giulia a 0.79, Emilia Romagna e Molise (entrambe a 0.81).

I livelli di rischio

La bozza parla di una una diminuzione del livello generale del rischio, con "quattro Regioni (Liguria, Puglia, Toscana e Valle d`Aosta) che hanno un livello di rischio alto secondo il DM del 30 Aprile 2020. Quindici Regioni/PPAA hanno una classificazione di rischio moderato (di cui quattro ad alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e una Regione (Veneto) e una Provincia Autonoma (Bolzano) che hanno una classificazione di rischio basso. Otto Regioni/PPAA hanno un Rt puntuale maggiore di uno. Tra queste, due Regioni (Sardegna e Valle d`Aosta) hanno una trasmissibilità ompatibile con uno scenario di tipo 3. Sei Regioni hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre Regioni/PPAA hanno una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno".

Rt, i dati regione per regione

Abruzzo 0.89;

Basilicata 1.15;

Calabria 0.93;

Campania 1.19;

Emilia-Romagna 0.81;

FVG 0.79;

Lazio 0.9;

Liguria 1.19;

Lombardia 0.85;

Marche 0.86;

Molise 0.81;

Piemonte 0.9;

PA Bolzano 0.91;

PA Trento 0.86;

Puglia 1.06;

Sardegna 1.54;

Sicilia 1.22;

Toscana 1.02;

Umbria 0.97;

Valle d'Aosta 1.39;

Veneto 0.96.

Terapie intensive

Resta alto il numero di Regioni e di province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e in aree mediche sopra la soglia critica (15 contro le 14 della settimana precedente). Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è sopra la soglia critica (41%). Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è ancora in lieve aumento da 3.716 (30/03/2021) a 3.743 (06/04/2021).