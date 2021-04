Roma, 9 aprile 2021 - L'Italia tornata alla suddivisione dei colori dopo la Pasqua in zona rossa vira oggi decisamente verso l'arancione. Delle 9 regioni che attualmente sono in zona rossa tre sono praticamente sicure di passare oggi in zona arancione (Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia), altre 2 sembrano essere avviate anch'esse vero la zona arancione (Piemonte e Toscana). Discorso a parte per la Calabria il cui governatore Nino Spirlì ha firmato un'ordinanza che la mette in zona rossa fino al 21 aprile. Resteranno in zona rossa la Val d'Aosta, la Puglia e la Campania. Ovviamente fondamentali per confermare queste anticipazioni saranno i dati definitivi che oggi comunicherà l'Iss nel suo consueto report settimanale del venerdì: primo fra tutto l'Indice di trasmissibilità Rt nazionale e regione per regione. Le ordinanze che saranno firmato dal ministro Speranza dovrebbero entrare in vigore da martedì 13 aprile (o seconda un'altra interpretazione da lunedì 12).

Zona rossa e arancione: le differenze

Cosa può cambiare oggi

Il primo parametro da tenere in considerazione è l'incidenza settimanale dei casi: se si superano i 250 ogni 100m ila abitanti scatta automaticamente il rosso. Però - a differenza di quanto accade per Rt e rischio che richiedono 14 giorni con dati compatibili da scenario inferiore- per l'0incidenza basta una sola settimana. Ed è quanto succede per Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia che una settimana fa superano i 250 ma non questa settimana: gli ultimidati infatti vedono la Lombardia a 183, l'Emilia Romagna a 206 e il Friuli a 188. Secondo le anticipazioni fornite in questi giorni dai rispettivi governatori tutte e tre le regioni hanno un indice Rt sotto 1.25. Quindi dati da zona arancione (nonostante il tasso di occupazione delle terapie intensive resti alto.

L'incidenza fa sorridere anche Piemonte (238) e Toscana (230). Il governatore piemontese Alberto Cirio si è detto fiducioso anche per l'andamento della campagna vaccinale. Anche la Toscana spera nell'arancione nonostante gli ospedali in sofferenza.

Dovrebbero restare certamente in zona rossa invece la Val d'Aosta (che una ssttimana fa aveva un Rt altissimo (1.52) e comunque anche questa settimana ha un'incidenza di 415), la Campania per via dell'Rt di sette giorni fa (1.33) nonostante l'incidenza sia a 199 e la Puglia che non sembra riuscire a calare sotto i 250 di incidenza.

Sardegna a rischio

Per uanto riguarda le regioni in zona arancione potrebbe essere addirittura a rischio di passare in rosso per vuia dell'Rt la Sardegna che fino a qualchesettimana fa era addirittura in zona bianca fino a poche settimane fa.

La mappa dell'Italia

(fino al 12 aprile)

Zona rossa. Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia, Puglia, Campania, Calabria, Toscana, Val d'Aosta, Friuli Venezia Giulia.

Zona arancione. Veneto, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Liguria, Sicilia e le Province autonome di Trento e Bolzano.

I criteri

Per poter passare a una zona meno restrittiva (da rosso ad arancione per esempio) bisogna mantenere i requisiti compatibili con lo scenario migliore per almeno due settimane. Questo però vale solo per l'Rt (sopra l'1.25) e il rischio ma non per l'incidenza dei 250 casi per la quale basta una settimana. Per questo motivo le regioni che venerdì scorso erano rosse solo per l'automatismo dei 250 casi possono tornare arancioni già questa settimana se l'incidenza cala sotto i 250 e gli altri parametri restano buoni.