Roma, 10 aprile 2021 - E' possibile dilatare l'arco di tempo tra la prima e la seconda dose dei due vaccini Pzifer e Moderna, ma non oltre i 42 giorni. Sul tema - dopo le parole del presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli durante la conferenza stampa del premier Mario Draghi - mette una parola importante oggi l'Aifa (l'Agenzia italiana per i farmaci).

Lo mette nero su bianco la Commissione tecnico scientifica dell' Aifa nel parere allegato alla nuova circolare del ministero della Salute 'Vaccinazione anti Sars-CoV2'. L'intervallo "ottimale tra le dosi è, rispettivamente, di 21 giorni per il vaccino Comirnaty di Pfizer-BionTech e di 28 giorni per il Vaccino COVID-19 Moderna. Qualora tuttavia si rendesse necessario dilazionare di alcuni giorni la seconda dose, non è possibile superare in ogni caso l'intervallo di 42 giorni per entrambi i vaccini a mRNA. Si ribadisce che per ottenere una protezione ottimale è necessario completare il ciclo di vaccinazione con la seconda dose".

Una precisazione importante alla luce della carenza di vaccini e della possibilità che si scelga anche la strada di andare molto svelti con le prime dosi e di ritardare i richiami per fornire una proezione seppur parziale a un maggior numero di persone.

Come stanno andando le cose sul fronte della vaccinazione degli over 80: la priorità che il premier Draghi ha sottolineato con nettezza in conferenza stampa? Secondo i dati aggiornati a questa mattina poco dopo le 10 (qui la dashboard in tempo reale), il 38,79% degli over 80 in Italia è stato vaccinato anche con il richiamo mentre il 68,20% ha ricevuto solo la prima dose. Nel report del governo emerge come siano molto più basse le percentuali che riguardano gli italiani tra i 70 e i 79 anni. In quella fascia d'età, infatti, è stato vaccinato solo il 2,48% e solo il 19,89% ha ricevuto la prima dose. Numeri più alti invece per gli ospiti delle Rsa, ne sono stati vaccinati il 75,53% mentre la prima dose è stata somministrata al 91,25%, e per il personale sanitario e sociosanitario: le percentuali sono del 75,29% con due dosi e del 91,63% con una dose.