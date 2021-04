La variante inglese chiude l’Italia per un altro mese. Nessun automatismo per il ritorno in zona gialla fino al 30 aprile: saranno possibili allentamenti dei vincoli "previa una nuova delibera del consiglio dei ministri, solo se lo consentiranno situazione epidemiologica e piano vaccini". Non prima del 15, visto che il provvedimento entra in vigore il 7. Finisce così lo scontro plateale tra rigoristi e aperturisti alle otto di sera in consiglio dei ministri, e ancor più fuori. Nuovo decreto Covid: la bozza in Pdf Con Salvini in campo per gestire la trattativa in contatto diretto con Draghi e con il ministro della Salute Speranza. Quando tutto è compiuto, e il provvedimento che proroga la stretta di arancio e rosso è varato tra le proteste di sindaci e presidenti di provincia ("non ci hanno consultato", si...

