Roma, 28 maggio 2021 - Attesa per il nuovo bollettino sull'andamento dell'epidemia da Coronavirus in Italia con gli aggiornamenti di ministero della Salute e Protezione Civile su contagi, morti, ricoveri e terapie intensive. Da qualche giorno stiamo assistendo a una leggera crescita dei nuovi casi e del tasso di positività, ma la curva epidemiologica si conferma in calo rispetto alla settimana scorsa. Intanto oggi è il giorno della cabina di regia in cui si decidono i colori delle regioni. Da lunedì 31 maggio le prime tre regioni andranno in zona bianca, ed altre quattro, se confermeranno l'incidenza sotto i 50 casi, sperano nel 7 giugno. L'Istituto Superiore di Sanità ha anticipato che continua la discesa dell'incidenza settimanale che al 23 maggio arriva a 51 per 100mila abitanti contro i 73 della settimana precedente. In calo anche l'Rt nazionale che si attesta allo 0,72; l'indice di trasmissibilità è sotto l'1 in tutte le regioni. Rischio basso e scenario di tipo 1 quindi per tutta Italia.

Novità sul fronte vaccinazioni. Dal 3 giugno si apre a tutte le fasce di età fino ai 16 anni. È quanto ha annunciato il generale Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Per i più giovani invece il presidente dell'Aifa Giorgio Palù ha comunicato che entro lunedì arriverà l'ok per il vaccino agli adolescenti. "C'è già un'età, ci sono già i vaccini e credo che oggi si completerà il ciclo per gli adolescenti dai 12 ai 15 anni", ha detto Palù.

Altro tema è quello delle somministrazioni in farmacia. A due mesi dall'accordo tra Governo e Regioni, la formazione dei farmacisti è quasi terminata e le dosi stanno arrivando, ma è solo la Valle d'Aosta che ha avviato le inoculazioni. Nel Lazio si inizierà dal primo giugno, ed è già boom di prenotazioni, mentre per le altre regioni non se ne parla fino a metà del mese prossimo. Misura importante "sia per vaccinare la fascia attiva della popolazione in particolare nelle zone rurali e nelle aree interne, sia per andare a scovare gli over 60 che finora, per diversi motivi, non si sono vaccinati", ha spiegato Marco Cossolo, il presidente nazionale di Federfarma.

Da Astrazeneca a Pfizer, dopo quanto la seconda dose? I tempi regione per regione

Somministrazioni: le regioni rimaste indietro. Male Emilia-Romagna e Toscana

(Qui saranno pubblicati gli aggiornamenti del ministero della Salute e la tabella Pdf)

Il bollettino del 27 maggio

Dati dalle regioni / Toscana

Altri 16 morti in Toscana, lo stesso numero di ieri. Sono invece 301 i nuovi casi scoperti grazie all'analisi di 19.853 test di cui 10.276 tamponi molecolari e 9.577 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è quindi pari all'1,52%. Gli attualmente positivi sono oggi 9.131, in calo rispetto a ieri. Di questi i ricoverati sono 565 (- 53 su ieri pari al -8,6%) di cui 110 in terapia intensiva (nove persone in meno), mentre gli altri 8.566 si trovano in isolamento a casa.

Oggi in Puglia diminuiscono i nuovi casi a fronte di una lievissima flessione del numero di test e si ha un calo netto dei decessi rispetto a ieri quando erano stati conteggiati dati dei giorni precedenti. In particolare su 7.834 effettuati, sono stati rilevati 250 contagi. Si registrano inoltre 10 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 3 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Il totale delle vittime sale così a 6.486 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I casi attualmente positivi sono 26.629: di questi i pazienti ricoverati sono 722 (-45 rispetto a ieri)

Nelle ultime 24 ore sono stati 189 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto e 5 i decessi. Il numero delle vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale così a 11.551. Scende ulteriormente la pressione sugli ospedali: sono 711 (-24) i posti letto occupati da pazienti Covid, di cui 628 (-23) in area medica e 843 (-1) in terapia intensiva. I soggetti attualmente positivi e in isolamento domiciliare sono 9.043 (-334).

Sono 103 i positivi al Covid rilevati nelle Marche nell'ultima giornata, tra le 1.686 nuove diagnosi: 45 in provincia di Pesaro Urbino, 26 in provincia di Ancona, 14 in provincia di Macerata, 6 in provincia di Ascoli Piceno, 5 in provincia di Fermo e 7 fuori regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.324 tamponi: 1.686 nel percorso nuove diagnosi (di cui 401 nello screening con percorso Antigenico) e 1.638 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 6,1%). Sui 401 test del Percorso Screening Antigenico sono stati riscontrati 10 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati pari al 2%.

Abruzzo

Sono 43 i contagi da Covid registrati oggi in Abruzzo e risultati dai 4.657 test effettuati (3.225 tamponi molecolari 1.432 test antigenici), con un tasso di positività pari a 0,9%. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 casi (di cui si risale ai giorni scorsi, ma è stato comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 2.478 da inizio pandemia. Sul fronte ospedaliero sono 146 (-15 rispetto a ieri) i ricoverati nei reparti ordinari, mentre sono 17 (numero invariato rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) i pazienti in terapia intensiva.

Le altre regioni

Per il quarto giorno consecutivo non vengono segnalati decessi in Alto Adige, dove si registrano 50 nuovi casi. In Molise 5 contagi.