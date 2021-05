Roma, 28 maggio 2021 - Ancora in discesa la curva dell'Rt nazionale: è a 0,72 (con una range 0,65- 0,78) rispetto allo 0,78 della settimana scorsa. Notizie incoraggianti secondo quanto anticipato dalle agenzie sui dati all'esame della cabina di regia per il monitoraggio dell'andamento del coronavirus in Italia, che saranno presentati oggi nella conferenza stampa Iss-Ministero della Salute.

Cala incidenza

Cala anche l'incidenza in tutto il Paese: nel periodo di riferimento, 21-27 maggio 2021, quella considerata nei parametri decisionali è di 47 ogni 100mila abitanti, contro i 66 di una settimana fa.

In generale questa settimana tutte le Regioni e le Province autonome sono classificate a rischio basso, secondo il decreto del 30 Aprile 2020. Infatti tutte hanno un Rt medio inferiore a 1, che riporta a una trasmissibilità compatibile con uno scenario di tipo uno.

Dati da zona bianca

Dati che avvicinano ulteriormente la soglia della fascia bianca, cioè sotto i 50, per tutte le regioni. Da lunedì 31 maggio già Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Molise potrebbero diventare regioni bianche.

​Ricoveri stabili sotto soglia critica

Bene in tutte le regioni e p.a. anche dal punto di vista dei ricoveri dei malati di Covid negli ospedali dove la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica non viene più superata.

In terapia intensiva il tasso di occupazione è sotto la soglia, cioè il 15% rispetto al valore del 30% considerato critico, con una diminuzione nel numero di persone ricoverate che passa da 1.689, dati del 18/05/2021, a 1.323, dati del 25/05/2021. Anche il tasso di occupazione in aree mediche continua la sua discesa: 14%, mentre il valore critico è 40%, con i ricoveri passati da 11.539 a 8.577.

