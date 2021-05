Roma, 28 maggio 2021 - Dal 3 giugno sarà possibile somministrare vaccini a tutta la popolazione fino ai 16 anni, senza più dover rispettare il criterio delle fasce di età. Secondo quanto scrive l'Ansa è quanto si legge in una circolare della struttura Commissariale per l'Emergenza di Francesco Paolo Figliuolo, non ancora diffusa.

Già ieri la discussione circa la possibilità di prenotare il vaccino a prescindere dall'età aveva tenuto banco con il presidente della Conferenza delle Regioni, il governatore friulano Massimiliano Fedriga, che spingeva per anticipare la data del 10 giugno. "Oggi tutte le Regioni stanno correndo - aveva detto Fedriga -. Il problema ora non sono i target d'età ma l'adesione alla campagna vaccinale dove abbiamo ancora una resistenza".

Intanto, oggi, il generale Figliuolo ha detto che "è molto probabile che dagli inizi della settimana prossima anche l'Aifa darà il via libera per il vaccino agli adolescenti dai 12 anni in su". "Nel piano li avevo già previsti a marzo - ha aggiunto a margine della visita al centro vaccinale di Bastia Umbra (Perugia) -. Siamo in grado di procedere dai 12 ai 15 anni, circa 2 milioni e 300 mila ragazzi".