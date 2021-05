Roma, 27 maggio 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e rianimazioni. Intanto, la Fondazione Gimbe, nel consueto monitoraggio settimanale, anticipa che in 50 giorni c'è stato il crollo di ricoveri (-71%) e terapie intensive (-65%) grazie anche all'effetto vaccini. Ma la Fondazione rileva anche che a 5 settimane, dalla fine del secondo trimestre, rimangono da consegnare ancora 42,6 milioni di dosi e ritiene "irrealistica" la previsione che questo avvenga entro fine giugno. Tuttavia, il monitoraggio conferma, nella settimana 19-25 maggio, la riduzione di nuovi casi (-29,5%) e decessi (-17,4%). Scende ulteriormente anche l'incidenza in tutte le regioni, sia per ridotta circolazione del virus, sia per un calo delle persone testate: -25% in due settimane.

Nel frattempo, sul fronte vaccini, si fa largo l'ipotesi abolizione delle fasce età dal 10 giugno. Mentre Sanofi e GSK hanno annunciato di aver avviato la fase 3 dello studio clinico per il loro siero e Moderna ha comunicato l'obiettivo di mettere a punto un unico vaccino contro influenza e Coronavirus.

Monitoraggio della fondazione Gimbe

Dal 19 al 25 maggio Gimbe rileva, rispetto ai 7 giorni precedenti, un'ulteriore diminuzione di nuovi casi (30.867 vs 43.795) e decessi (1.004 vs 1.215). In calo anche i casi attualmente positivi (268.145 vs 315.308), le persone in isolamento domiciliare (258.265 vs 302.080), i ricoveri con sintomi (8.557 vs 11.539) e le terapie intensive (1.323 vs 1.689). Una discesa "in parte per la ridotta circolazione del virus - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione -, come documenta la riduzione del rapporto postitivi/casi testati, in parte per la crescente diminuzione dell'attività di testing". Rispetto alla settimana precedente, infatti, si registra un calo del 12,2% di persone testate (-69.010). Su tutto il territorio nazionale si confermano trend in riduzione e in 8 Regioni (Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Molise, Provincia Autonoma di Trento, Sardegna, Umbria e Veneto), l'incidenza settimanale dei casi è inferiore a 50 casi/settimana per 100.000 abitanti. "Il trend dei pazienti ospedalizzati - afferma Renata Gili, responsabile ricerca sui servizi sanitari - continua a scendere in maniera regolare con l'occupazione media nazionale, che si attesta al 14% per l'area medica e al 15% per le terapie intensive: tutte le Regioni rimangono sotto le rispettive soglie di allerta del 40% e del 30%". "Anche gli ingressi in terapia intensiva - aggiunge Marco Mosti, direttore operativo - continuano a diminuire: la media mobile a 7 giorni questa settimana si è ulteriormente ridotta attestandosi a 57 ingressi/die".

Riguardo le vaccinazioni, quindi, al 26 maggio risultano consegnate 33.618.267 dosi, pari al 44,1% di quelle previste per il 1 semestre 2021, secondo quanto riporta Gimbe. E 3,7 milioni di over 60 ad elevato rischio di ospedalizzazione sono ancora senza copertura. "Negli ultimi venti giorni - spiega Cartabellotta - le consegne si sono attestate su valori inferiori a 3 milioni di dosi/settimana: considerato che mancano 5 settimane al termine del 2 trimestre, per rispettare le forniture previste dal Piano vaccinale entro fine giugno mancano ancora 42,6 milioni di dosi". Seppure 8,5 milioni di dosi sono attese per i prossimi giorni, come annunciato dal commissario straordinario Figliuolo, per Gimbe "è irrealistico disporre di tutte le dosi previste per tre ragioni: le consegne irregolari da AstraZeneca, le pochissime dosi consegnate da Johnson & Johnson che ha annunciato ulteriori ritardi, la mancata presentazione ad Ema della domanda di autorizzazione condizionata al commercio da parte di CureVac (oltre 7,3 milioni di dosi)".

Pubblicheremo qui, appena disponibili, gli aggiornamenti del ministero della Salute e la tabella pdf.

I dati dalle Regioni / Toscana

Sono 319 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 19.667 test, di cui 10.609 tamponi molecolari e 9.058 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,62% (4,3% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione, Eugenio Giani, sui social. Rispetto a ieri il numero dei positivi è maggiore (erano 258), a fronte di un numero di test di poco superiore (erano 19.263), e si registra un lieve aumento del tasso di positività (era 1,34%).

Sono stati 242 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 e 6 i decessi, per un totale, rispettivamente, di 422.730 infetti dall'inizio dell'epidemia, e 11.546 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Negli ospedali sono scesi a 735 (-38) i posti letto occupati da malati con Covid, dei quali 651 in area medica (-30), e 84 (-8) in terapia intensiva. I soggetti attualmente positivi e in isolamento domiciliare sono 9.377 (-327). In Veneto l'indice Rt è 0,69, l'incidenza del 29,8 su 100 mila abitanti; i tassi di occupazione degli ospedali e delle terapie intensive sono al 7%. "È quasi la metà di quella prevista - ha commentato il presidente Luca Zaia - per essere in zona bianca". "Questi dati - ha aggiunto - credo che verranno confermati domani dall'Iss, ci avvieremo all'ultima settimana di valutazione e se confermati entriamo nella zona bianca".

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati individuati 154 nuovi casi di Covid-19, l'8,2% rispetto 1.879 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati e' cresciuto rispetto al giorno precedente, quando era stato del 6,6%, con 132 nuovi casi su 1.991 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 102.365. I nuovi casi sono stati individuati 40 in provincia di Macerata, 21 in provincia di Ancona, 40 in quella di Pesaro-Urbino, 21 nel Fermano, 21 nel Piceno e 11 fuori regione.

Le altre Regioni

In Basilicata ieri sono stati processati 942 tamponi molecolari: 53 (e di questi 50 relativi a residenti in regione) sono risultati positivi al Covid-19. Sono 70, invece, i nuovi casi di Coronavirus in Alto Adige dove per il terzo giorno consecutivo non si registrano decessi.

