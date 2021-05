Roma, 27 maggio 2021 - Spunta l'ipotesi di abolizione della fasce d'eta per il vaccino anti-Covid dal 10 giugno. Ma Mariastella Gelmini, ministra degli Affari regionali, ospite a 'Radio Anch'io', su Radio1, dice: "Dal 10 giugno vaccino libero? Ancora non è stato definito - ha detto Gelmini - la stragrande maggioranza delle Regione sta collaborando in modo leale con il Governo, la strutture commissariale e la Protezione civile". E sui vaccini in vacanza: "Al momento con c'è possibilità di farli in tutta Italia. Il piano vaccini funziona, con il generale Figliuolo sono state individuate delle categorie da cui partire. Se le regioni, oltre a somministrare le dose ai più fragili, riusciranno a fare di più, noi non abbiamo preclusioni. Ma adesso va rispettato il piano. Non diamo vantaggi al virus e non facciamo confusione".

Ma sull'abolizione delle fasce d'età il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, accelera: "Io penso che potrebbe essere anche anticipato rispetto al 10 giugno, oggi tutte le Regioni stanno correndo". E afferma: "Il problema ora non sono i target d'età ma l'adesione alla campagna vaccinale dove abbiamo ancora una resistenza - ha sottolineato Fedriga -. C'è una piccola parte, molto limitata, di no-vax e altre persone che hanno paura e hanno bisogno di rassicurazione". E conclude: "Devo dire che sui vaccini c'è stata una comunicazione molto caotica, basti pensare a quanto successo con AstraZeneca. Noi dobbiamo rassicurare le persone e dire loro che si devono affidare alle evidenze scientifiche e non all'emotività".