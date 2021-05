Roma, 28 maggio 2021 - L'ok dell'Aifa al vaccino per gli adolescenti arriverà entro lunedì, lo ha detto Giorgio Palù, presidente dell'Aifa, ospite di 'Buongiorn' su Sky TG24. "Il 10 maggio l'Fda ha già approvato i vaccini per gli adolescenti, l'Ema li approverà oggi e l'Aifa recepirà questa autorizzazione - nell'arco di un paio di giorni - perché non c'è nessun'altra indicazione preferenziale. C'è già un'età, ci sono già i vaccini e credo che oggi si completerà il ciclo per gli adolescenti dai 12 ai 15 anni. Ci sono 8,5 milioni di adolescenti in questa fascia d'età".

Palù prevede "un'estate senza mascherina all'aperto, ma al chiuso sarà bene tenerla". Il presidente dell'Aifa conferma: "Tutti i parametri della curva epidemica sono in discesa. In estate c'è maggiore attività all'aria aperta, c'è la radiazione ultravioletta. Ma dobbiamo stare attenti a seguire norme di vita in comune per evitare il contagio", E ha aggiunto: "Siamo sulla buona strada e poi i vaccini ci stanno aiutando tantissimo e non dimentichiamo che stanno arrivando anche dei farmaci che ci permetteranno di intervenire assieme agli anticorpi monoclonali nelle primissime fasi dell'infezione".

CureVac

Riguaro all'ok al CureVac, che a giugno l'Ema dovrebbe analizare il dossier: "Se tutto va bene il via libera per luglio. E' un vaccino a mRna, è una tecnologia che hanno i nostri colleghi tedeschi e speriamo che presto anche in Italia ci sia questa impostazione verso l'innovazione tecnologica e diventiamo autonomi per essere in grado di produrli".

"È possibile che il Sars-Cov2 sia sfuggito dal laboratorio di Wuhan, ma non lo sapremo mai finché i cinesi non collaboreranno mostrandoci tutte le carte", secondo Palù servirebbe più collaborazione da Pechino. "Sicuramente questo virus è originato dalla Cina. Non potremo mai dire con certezza se sia un virus naturale o artificiale, non ne abbiamo la prova sierologica, né abbiamo trovato un ospite intermedio rispetto al pipistrello 'zampa d'elefante' che vive nelle grotte dell'estremo sud della Cina".

In Molise da oggi partono le prenotazioni per la campagna vaccinale per la fascia di età 40-49 anni. Le adesioni avvengono, come già accaduto per le altre categorie, sempre sulla apposita piattaforma regionale, nel caso servono tessera sanitaria e codice fiscale. Come per le precedenti fasce d'età, si procederà a somministrare i vaccini non per ordine di prenotazione, ma per ordine di età. E da lunedì prossimo, 31 maggio, partiranno invece le adesioni per la fascia di età 18-19 anni e cioè per gli studenti che devono sostenere gli esami di maturità.