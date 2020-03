Roma, 18 marzo 2020 - I numeri del Coronavirus in Italia continuano a crescere. L'ultimo bollettino della Protezione civile riferisce di 31.506 contagi (compresi i guariti) e 2.503 morti. Oggi l'Istituto Superiore di Sanità fa sapere che quasi un malato su dieci è un operatore sanitario, per un totale di 2.629 sui 28.293 positivi totali (pari all'8,3% dei casi totali, secondo una rielaborazione della Fondazione Gimbe). Il dato "non è riferito al luogo di esposizione ma alla professione", anche se purtroppo sono numerose le notizie da tutta Italia di contagi in ospedali e studi medici.

Lombardia, ospedali da campo per l'emergenza

La situazione resta drammatica in Lombardia. "Purtroppo i numeri del contagio non si riducono, continuano a essere alti. Fra poco non saremo più nelle condizioni di dare una risposta a chi si ammala", ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana, che ha rilanciato l'appello a stare a casa. Intanto da venerdì sarà operativo il primo ospedale da campo allestito in Italia: quello nel parcheggio dell'ospedale di Cremona grazie alla struttura messa a disposizione da Samaritan's Purse. Anche a Bergamo gli Alpini ne stanno costruendo uno in fiera per ovviare al problema della carenza di posti in terapia intensiva. Da Lodi arriva poi la notizia della morte del segretario dei Medici di famiglia, Marcello Natali.

Marche: salgono i positivi

Salgono i casi anche nelle Marche, dove oggi si registrano altri 196 positivi. Il Groes (Gruppo operativo regionale emergenza sanitaria) fa sapere che il totale è di 1.567. In particolare dall'11 marzo i contagiati sono aumentati giornalmente di 113 (45% dei 251 test effettuati), 133 (42% dei 311 test effettuati), 169 (54% dei 312 test effettuati), 230 (63% dei 364 test effettuati), 103 (36% dei 288 test effettuati), 127 (40% dei 312 test effettuati) e, appunto, 196 (36% dei 537 test effettuati).

I decessi da Covid-19

Tra i pazienti morti per Covid-19, il numero medio di patologie pregresse osservate in questa popolazione è di 2,7. E solo 3 pazienti non presentavano nessuna malattia (0,8% del campione), 89 (25,1%) era affetto da 1 patologia, 91 presentavano 2 patologie (25,6%) e 172 (48,5%) erano colpiti da 3 o più patologie. E' quanto emerge dal Report dell'Istituto superiore di sanità che analizza le caratteristiche dei pazienti deceduti positivi, pubblicato sul sito Epicentro, e aggiornato al 17 marzo. Dallo stesso report emerge che in media trascorrono 8 giorni tra l'insorgenza dei sintomi e il decesso del paziente: dall'insorgenza dei sintomi al ricovero in ospedale (4 giorni) e dal ricovero in ospedale al decesso (4 giorni). Inoltre il tempo intercorso dal ricovero in ospedale al decesso è stato di 1 giorno in più in coloro che venivano trasferiti in rianimazione, rispetto a quelli che non venivano trasferiti (5 giorni contro 4 giorni).