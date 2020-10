Roma, 4 ottobre 2020 - Cresce l'ansia per i numeri del Coronavirus in Italia. Il bollettino di oggi sarà fondamentale per capire l'andamento dell'epidemia, dopo la netta crescita dei giorni scorsi (qui il bollettino di ieri 3 ottobre). Il Ministero della Salute aggiornerà su incremento de casi totali, morti, guariti, attualmente positivi, ricoveri e terapie intensive. Dai primi dati in arrivo dalle regioni il ritmo del contagio sembra sostenuto anche oggi. Intanto il governo studia le prime misure per rallentare la diffusione del virus. Una delle indicazioni del Cts - che in queste ore l'esecutivo potrebbe prendere in considerazione - riguarda il contingentamento delle presenze alle feste private e in occasione di eventi e cerimonie. Un Dpcm sarà varato mercoledì prossimo. La linea del Cts, per allontanare un aumento significativo del contagio e la necessità di un lockdown generale, sarebbe quella di una restrizione progressiva delle misure nella stagione autunnale: a cominciare da una stretta sulla movida agli orari anticipati di chiusure dei locali sino ad un aumento significativo dei controlli, oltre all'obbligo di mascherina all'aperto (Speranza: "Lo stiamo valutando").

Boom di casi a Latina: la Asl invita a uscire di casa solose necessario.

Le criticità nei trasporti

Il direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani, Francesco Vaia, intervistato da Sky TG24, avverte: "Nelle scuole possiamo fare tanto e stiamo facendo tanto, ma quello che ci preoccupa sono i trasporti. Abbiamo fatto tantissimo nei porti e negli aeroporti e siamo diventati un riferimento europeo e internazionale, ma i trasporti metropolitani sono un elemento di grande preoccupazione. Bisogna raddoppiare i trasporti a Roma e in tutte le città italiane".

Veneto

Continua a crescere su ritmi preoccupanti il numero dei contagi in Veneto. Oggi sono 261 i nuovi infetti, per un dato complessivo di 28.624 dall'inizio dell'epidemia. C'è anche un vittima, che porta il numero totale delle vittime a 2.194. Lo afferma il bollettino della Regione. I soggetti in isolamento domiciliare sono 9.509, dei quali 2.693 positivi. Crescono i ricoverati nei reparti non critici, 250 (+8), mentre sono 29 (+1) i pazienti nelle terapie intensive.

Toscana

In Toscana sono 15.579 i casi positivi 188 in più rispetto a ieri (112 identificati in corso di tracciamento e 76 da attività di screening). I nuovi casi sono l'1,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 10.451 (67,1% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 774.753, 8.305 in piu' rispetto a ieri.

Marche

Sono 59 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle Marche nelle ultime 24 ore, il 5,3% dei 1.122 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi: ieri la percentuale era del 4,4%, sempre con 59 casi. Il totale dei casi finora accertati nelle Marche dall'inizio della pandemia sale così a 8.143.

Puglia

Sono 151 i nuovi casi di Covid in Puglia, a fronte di 3486 test per l'infezione effettuati. I casi sono così suddivisi : 97 in provincia di Bari, 21 nella Bat, 4 in provincia di Brindisi, 16 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 2 provincia di residenza non nota. Non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 424.869 test e sono risultate positive 8.234 persone.

