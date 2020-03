Roma, 8 marzo 2020 - Intanto, in tempi di coronavirus e misure restrittive senza precedenti (qui il decreto firmato da Conte), sono in rivolta anche le carceri: ieri a Salerno, oggi a Modena, Frosinone. e Napoli Poggioreale. I detenuti protestano per l'annunciata sospensione dei colloqui a causa del rischio contagio.

Nella città emiliana la rivolta dei detenuti è definita 'molto violenta', tanto che ci sarebbero notevoli danni alla struttura.



Tensione forse anche maggiore nel carcere di Frosinone, dove sarebbe stato distrutto un intero reparto (ma non vi sarebbe stata alcuna evasione, diversamente da quanto riportato da alcuni organi d'informazione). Un centinaio di detenuti chiede provvedimenti ad hoc per il coronavirus. In molti sono usciti dalle sezioni raggiungendo l'area passeggi e le mura. Ma sono in rivolta - segnala lo Iulpa - anche il "carcere di Foggia, dove pure vi sarebbero tensioni e pesanti disordini e, di nuovo, da Napoli Poggioreale, dove le tensioni di ieri sarebbero sfociate in questi minuti in vibranti proteste".

Uilpa: da troppo è emergenza nelle carceri

Gennarino De Fazio, della Iulpa Polizia Penitenziaria nazionale, spiega così la situazione: "Sono momenti drammatici e convulsi nei quali da donne e uomini di Stato pensiamo per prima cosa a difendere le istituzioni democratiche e la sicurezza dei cittadini, dunque abbiamo notizie del tutto parziali e frammentarie, ma univoche nel raccontare gravi tensioni e disordini in molti istituti penitenziari del Paese. Solo ieri sera, da ultimo, avevamo detto che le carceri finiranno per essere il banco di prova finale del Governo, anche perché nessuno che conosca il carcere poteva non sapere quello che si sarebbe verificato".

E il leader della Uilpa insiste: "Lo ribadisco, non si dica che quanto sta accadendo è per il coronavirus, ma è con il coronavirus, perché il grave stato emergenziale che attanaglia le carceri, i detenuti e chi vi opera è in essere da troppo tempo e solo l'improvvisazione di chi ha il dovere di gestirle politicamente, per conto dei cittadini, poteva non prevedere quello che sta accadendo in queste ore".