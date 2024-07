Chi era Clelia Ditano: le parole del padre e l’ultimo post da brividi su Instagram

Fasano (Brindisi), 1 luglio 2024 – L’ultimo post da brividi su Instagram e le parole strazianti della famiglia e degli amici. Clelia Ditano, morta precipitando nel vano dell’ascensore a Fasano (Brindisi), si lascia dietro un mare d’amore.

“Un pensiero a quello che verrà”, ha scritto la 25enne poche ore prima della tragedia come didascalia a una foto su Instagram, abbronzata socchiude gli occhi verso il sole.

Le parole strazianti del padre di Clelia

"Era una ragazza solare. Aveva tanti sogni tra cui prendere la patente ed essere autonoma. E sicuramente anche sposarsi. Ora quei sogni sono stati spezzati”, le parole strazianti del padre di Clelia, Giuseppe. L’uomo ha aspettato per ore che i soccorritori recuperassero il corpo. Proprio lui ha dato l’allarme questa mattina presto, quando si è accorto che la figlia non era in casa.

Lo zio: “Dolore e incredulità”

Non sa darsi pace lo zio di Clelia, Giacomo Ditano, pittore ed ex poliziotto risponde al telefono da Rovigo dov’è rientrato sabato, “ero a Fasano per la festa del patrono, mio fratello Giuseppe mi ha chiamato stamattina per avvertirmi ma non è riuscito a finire di parlare, è scoppiato a piangere, disperato”.

La famiglia sta cercando di capire come possa essere successa la tragedia, “ho sentito anche mia sorella, l’altra nipote abita nello stesso palazzo. No, non mi risulta abbia sentito niente”. Un inquilino avrebbe invece parlato con gli investigatori di un rumore, verso l’una di notte. L’indagine dovrà chiarire.

Resta il dolore degli amici di Clelia, come Giuseppe che scrive: “Assurdo non doveva andare così Rip ti vorrò bene per sempre. Voglio ricordarti così nel luogo che tanto amavamo”.