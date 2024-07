Fasano (Brindisi), perché si è aperta la porta dell’ascensore? La morte di Clelia Ditano e la domanda chiave

Fasano (Brindisi), 1 luglio 2024 - Ma perché la porta dell’ascensore si è aperta? Ruota attorno a questa domanda la morte di Clelia Ditano, 25enne di Fasano (Brindisi), trovata morta questa mattina in un condominio popolare di via Piave.

Vigili del fuoco e carabinieri che sono intervenuti questa mattina in via Piave si sono trovati di fronte a questa scena: la cabina ascensore ferma al piano terra, il corpo della ragazza sul tetto, al quarto piano la porta dell’ascensore semi aperta.

L’inchiesta ora dovrà rispondere a molte domande. Intanto: a che ora è morta Clelia Ditano? Anche: è deceduta sul colpo, in quel volo dal quarto piano? Ma soprattutto si dovrà capire come mai la porta si sia aperta.

Sull’ora della morte al momento non è sbilanciato nemmeno il medico legale che ha svolto una prima ispezione cadaverica.

Il corpo della vittima è stato recuperato e trasportato all’obitorio.

L’ascensore, trapela da fonti investigative, è un impianto vecchio, a corda con fune d’acciaio, c’è una maniglia per aprire la porta. Ora dovranno essere ricostruiti tutti i passaggi, compresa la tempistica delle manutenzioni.

Ragiona un soccorritore: “La porta non si deve aprire se non c’è la cabina al piano. Se il blocco si può forzare? Sì, con le chiavi dei manutentori o anche in dotazione ai vigili del fuoco. Molto difficile altrimenti riuscire a farlo”.