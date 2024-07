Clelia Ditano a che ora è morta? Perizia sull’ascensore, attesa per l’autopsia

Fasano (Brindisi), 2 luglio 2024 – A che ora è morta Clelia Ditano? La 25enne di Fasano (Brindisi) è precipitata per almeno 10 metri nel vano ascensore, la porta al quarto piano si è aperta ma la cabina non c’era.

Clelia Ditano, 25 anni, morta precipitando nel vano dell'ascensore

Sarà l’autopsia a chiarire l’orario della morte. L’ipotesi degli investigatori al momento è che Clelia Ditano sia rientrata a casa verso mezzanotte per lasciare la borsa. Un passaggio ricostruito grazie alla testimonianza del padre Giuseppe, lo stesso che ha dato l’allarme all’alba di lunedì. L’uomo, andando a dormire, ha visto la borsa della figlia e si è tranquillizzato. Clelia infatti era solita intrattenersi con le amiche dopo aver lasciato a casa gli effetti personali. Voleva farlo anche domenica notte? Per quello è uscita? Naturalmente non si può ipotizzare un vero e proprio appuntamento perché in questo caso resterebbe da capire come mai nessuno abbia dato l’allarme. Da capire anche se il rumore che un inquilino del palazzo ha raccontato di avere sentito verso l’una di notte sia collegabile alla morte di Clelia.

I vigili del fuoco sono arrivati verso le 8 di lunedì mattina nella palazzina popolare di via Piave. Hanno lavorato pr ore al recupero del corpo, sul tetto della cabina ascensore ferma al primo piano. Clelia aveva con sé soltanto il cellulare e le chiavi di casa. Naturalmente il telefonino sarà analizzato. Il padre Giuseppe alle 6 ha provato a chiamarla. Ha sentito squillare il cellulare nel vano ascensore, ha intuito che era accaduto qualcosa di terribile e ha messo in moto i soccorsi.

Fondamentale per ricostruire quanto accaduto è la perizia sull’ascensore che è stato posto sotto sequestro penale. Bisognerà accertare che cosa è successo e perché la porta si sia aperta con la cabina non al piano. Il blocco di sicurezza avrebbe dovuto impedirlo. Si dovrà quindi verificare l’esistenza di un difetto elettrico o meccanico e capire la tempistica delle manutenzioni. Da capire anche se l’impianto abbia una scatola nera in grado di registrare tutti i movimenti dell’ascensore.