Clelia Ditano, c’è un indagato. I funerali della ragazza caduta nel vano ascensore e il gesto che commuove

Fasano (Brindisi), 6 luglio 2024 – Ora c’è un indagato nell’inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Clelia Ditano, la 25enne di Fasano (Brindisi) precipitata nel vano dell’ascensore per oltre 10 metri. La porta si è aperta (inspiegabilmente) ma la cabina non era al piano.

L’avviso di garanzia da quanto trapela è stato notificato all’amministratore della palazzina di proprietà di Arca Nord Salento.

Clelia Ditano, 3 domande dell'inchiesta: martedì l'autopsia

L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto in vista dell’autopsia, che potrebbe svolgersi martedì prossimo. L’esame dovrà anche rispondere alla domanda: a che ora è morta Clelia Ditano? Secondo gli elementi raccolti fino a questo momento, la ragazza potrebbe essere precipitata nel vano ascensore nella notte tra domenica e lunedì. Verso l’una un condomino della palazzina popolare di via Piave ha raccontato di aver sentito un rumore, come di un tonfo.

Clelia Ditano, morta a 25 anni a Fasano (Brindisi): la ragazza è precipitata nel vano dell'ascensore per oltre 10 metri

L’ascensore è al centro delle indagini, svolte dai carabinieri. Gli accertamenti tecnici riguarderanno anche il telefonino della 25enne. L’unica cosa ritrovata accanto al cadavere, assieme alle chiavi di casa. Clelia Ditano infatti, secondo la ricostruzione degli inquirenti, verso mezzanotte era rientrata in casa e aveva lasciato la borsa e altri effetti personali. Poi era uscita di nuovo.

Ancora da stabilire la data del funerale. Ha provocato grande commozione il gesto di un giovane tatuatore originario di Milano con negozio a Mesagne. Il ragazzo si è offerto di contribuire alle spese delle esequie. Ha raccontato di non aver mai conosciuto Clelia Ditano ma di essere rimasto molto colpito dalla morte della ragazza, perché ha perso pochi anni fa una sorella di 19 anni.