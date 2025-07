Un’altra strage sul lavoro

È una strage. In meno di due ore quattro morti sul lavoro, tre a Napoli e uno a Brescia. Una giornata nerissima, che fa capire come, sul versante della sicurezza sul lavoro, il cammino da fare sia ancora lungo. Napoli, ore 9:34, un boato improvviso scuote la quiete del quartiere collinare dell’Arenella. In un minuto, il tran-tran quotidiano incespica nel dramma: tre operai precipitano nel vuoto, schiantandosi al suolo dal sesto piano di un palazzo all’angolo tra via Domenico Fontana e via San Giacomo dei Capri, a due passi dall’ospedale Pascale e dalla linea del metrò.

Un volo di venti metri, che non lascia scampo. La scena nel cortile è raccapricciante, le tre vittime vicine, quasi abbracciate, le membra disarticolate dall’impatto. "Abbiamo sentito un rumore infernale e un tonfo macabro, i tre poveretti erano scivolati giù dal cestello, sfracellati a terra. Quel montacarichi era vecchio e loro non avevano alcuna imbracatura di sicurezza", racconta sotto shock Ciro Caiazzo, condomino del quarto piano nella stessa palazzina, uno dei primi ad affacciarsi, gelato dall’orrore, sulla scena della tragedia. Tre operai esperti della "ditta individuale Vincenzo Pietroluongo", tutti di Napoli: Luigi Romano, di 67 anni, Ciro Pierro, di 62, e Vincenzo Del Grosso, di 54. Stavano effettuando lavori di manutenzione al tetto, sostituendo la guaina sul lastrico solaio e operando a venti metri d’altezza. Un piccolo lavoro (200 mila euro il costo), certamente rischioso, che da una settimana scandiva le giornate del condominio. "Venivano ogni mattina al bar a prendere il caffè – racconta Rosaria, titolare del bar Giopsy –. Stamattina alle 7 come sempre, poi quel boato, la corsa, le urla. Stento a crederci". Secondo una prima ricostruzione, il carrello scorrevole avrebbe ceduto per il piegarsi di un binario o l’allentamento di un perno. Cedimento strutturale. Il cestello, infine, sembra fosse stato noleggiato da un’altra ditta e montato pochi giorni fa. Tra le ipotesi, anche un difetto di assemblaggio: da alcune immagini si distingue un perno svitato, ma integro sull’impalcatura.

I tre, da quanto trapela, stavano salendo sul tetto, ma erano senza dispositivi di protezione individuale, né casco né cinture di sicurezza: "I Dpi non erano presenti sui corpi", dichiarano i primi soccorritori. E si aspettano le verifiche dei periti della Procura per accertare se i caschi siano stati dismessi prima della caduta o volati via nell’impatto. Peraltro, non c’è nessun cartello che segnalasse il cantiere, dettaglio che aggrava il quadro di una sicurezza troppo precaria. Non saranno le uniche perizie. Se ne faranno anche sul cestello che avrebbe potuto trasportare persone solo se appositamente progettato e certificato per questo uso, oppure "a titolo eccezionale" ma rispettando specifiche norme di sicurezza prevista da un decreto legislativo del 2008. Aperto un fascicolo per omicidio colposo e violazione delle norme sulla sicurezza nel lavoro. È un venerdì nero anche al Nord, un altro uomo perde la vita nel Bresciano. Luciano Capirola, 68 anni di Cigole, è deceduto dopo essere stato schiacciato da un muletto all’interno di un capannone a Bagnolo Mella. L’uomo, titolare dell’azienda, avrebbe dovuto consegnare un carico di legna in una pizzeria vicina quando è stato travolto dal muletto che caricava pallet su un camion. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 di ieri mattina. Giuseppe Mele, sindacalista Fillea Cgil, non fa sconti: "Questi sono omicidi, non incidenti". Sono 277 i morti sul lavoro nei primi cinque mesi. "Il nostro impegno – commenta la ministra Marina Calderone - è introdurre interventi urgenti e tecnologici per rafforzare la tutela della salute sui luoghi di lavoro". "È un giorno di dolore – commenta il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi – . Ma non possiamo e non dobbiamo rassegnarci. Servono più sicurezza, più controlli e più formazione. Siamo pronti a fare tutto ciò che è necessario e doveroso".