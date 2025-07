Cade nella gara agli anelli. Ginnasta operato al collo. Chechi: "Spinto al limite"

ABBADIA LARIANA (Lecco)Una prova quasi perfetta, ma dal finale drammatico, quasi tragico. Al termine di una salto mortale triplo, è atterrato sul collo. Adesso Lorenzo Bonicelli, ginnasta di 23 anni, lecchese di Abbadia Lariana, promessa degli anelli azzurri, è ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico al Policlinico universitario di Essen, in Germania, dove stava partecipando alle Universiadi. Ieri è stato temporaneamente risvegliato e ha risposto positivamente "Vivo in apprensione totale – confida il papà di Lorenzo –. L’intervento è andato bene, ma dobbiamo aspettare". "Il paziente è in terapia intensiva – spiegano i sanitari che lo stanno assistendo –. Non è in pericolo di vita. Con lui ci sono i suoi genitori e i suoi compagni di squadra hanno potuto salutarlo".

Dopo il brutto infortunio di gara, avvenuto mercoledì, gli altri atleti della Nazionale italiana maschile di ginnastica, hanno deciso di ritirarsi dalla competizione. "L’azzurro è uscito male dal suo esercizio agli anelli, nella terza rotazione, incorrendo in un infortunio", riferiscono dalla Federazione italiana di ginnastica. Il primo a soccorrerlo è stato il suo tecnico, Roberto Germani, poi i medici tedeschi. Lorenzo, sarebbe rimasto sempre cosciente dopo la caduta ed è stato in grado di muovere le braccia durante il trasferimento in ospedale. Dure su quanto successo le parole di Jury Chechi, il ’signore degli anelli’, simbolo della ginnastia azzurra e mondiale, di cui Lorenzo è candidato a diventare un erede: "Il nuovo codice dei punteggi richiede uscite particolarmente difficili per avere un punteggio alto, i ragazzi quindi ci provano; stimolarli a queste uscite è chiedergli di rischiare di più e secondo me non ce n’è bisogno".

Dal mondo sportivo e non, sono molti gli attestati di solidarietà, a partire proprio da quello di Jury Chechi. "Tutta la famiglia della ginnastica prega e fa il tifo per il pieno recupero!", dice Steve Butcher, ex direttore della Federazione internazionale di ginnastica. "Lorenzo è un talento della nostra ginnastica e un giovane lombardo – scrive sui social il governatore della Lombardia, Attilio Fontana –. Lo vogliano a casa in salute". "A nome della nostra comunità, esprimo la più sentita vicinanza alla sua famiglia, alla sua squadra, alla società Ghislanzoni Gal", si associa Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco. "Auguriamo al talentuoso ginnasta un pieno recupero", è il messaggio invece di Roberto Azzoni, primo cittadino della ’sua’ Abbadia.

E una dedica speciale è arrivata da Luca Curatoli, bronzo ieri nel fioretto dei Mondiali di scherma in Georgia: "Sono molto vicino a Lorenzo, io come tutta la Nazionale della scherma. Gli dedico la medaglia e gli auguro di riprendersi. Speriamo di abbracciarlo presto". Una volta dimesso, Lorenzo verrà trasferito in Italia per la riabilitazione, per potersi rimettere al più presto in piedi e tornare in pedana ad allenarsi per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.