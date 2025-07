Gru crollata a Torino, la compagna di Roberto Peretto: “Era esperto e scrupoloso, voglio sapere perché è morto”

Cassano d’Adda, 26 luglio 2025 – Da Napoli a Brescia: le morti sul lavoro, una mattanza. E hanno appena chiuso le indagini sulla strage di Brandizzo.

“Sul momento se ne parla tanto, un po’ come succede per i femminicidi. Il clamore della notizia, le promesse... Ma poi siamo daccapo, la volta dopo succede ancora. Servono più controlli nei cantieri, l’iniziativa deve partire dall’alto”. Clarissa Vetri è la compagna di Roberto Peretto che aveva 52 anni, viveva a Cassano D’Adda (Milano) e il 18 dicembre 2021 è morto nel crollo di una gru a Torino, in via Genova. Come lui non hanno avuto scampo i colleghi Marco Pozzetti, 54enne di Carugate (Milano) e Filippo Falotico, che aveva solo 20 anni e viveva a Coazze (Torino). Per quella strage sono a processo in 5. Clarissa si è affidata all’avvocato Chiara Rizzi e sta seguendo le udienze, “la prossima sarà a novembre”.

Clarissa Vetri in un'immagine felice con il compagno Roberto Peretto, morto a 52 anni con altri due colleghi nel crollo di una gru in via Genova a Torino, il 18 dicembre 2021

Che cosa si aspetta?

“Prima di tutto, voglio capire. Voglio capire perché Roberto è morto, lui che era così meticoloso, preciso. Perché? Noi chiediamo giustizia ma purtroppo in questi casi giustizia non sarà mai fatta. Non penso si verrà a capo di qualcosa”.

Giustizia è anche un modo per chiedere, mai più?

“Sì, anche con questo spirito ogni anno partecipiamo alla cerimonia che organizzano i sindacati, per l’anniversario. Loro s’impegnano, perché le cose possano cambiare. Ma purtroppo nel piccolo non si riesce mai a fare niente. Il cambiamento deve partire dall’alto, questa è la triste verità”.

In che modo?

“Noi famiglie siamo in contatto con chi opera nel settore, sappiamo bene che non ci sono i numeri per fare prevenzione, per fare i controlli. Alla fine, siamo sempre in balia degli eventi”.

Chi deve dare la svolta?

“Secondo me l’intervento deve partire dal governo. Perché quello che hanno fatto finora non è servito. E perché le piccole associazioni non hanno la forza, tante volte non vengono neanche ascoltate”.

La sua speranza?

“Mi auguro che in futuro si riescano a ridurre i morti. Non puoi uscire la mattina per portare il pane a casa e non tornare più. Chi comanda si deve lasciare intenerire da quello che sta succedendo. Deve prendere in mano la situazione, questo è quello che ci auguriamo noi come tutte le famiglie delle persone che hanno perso la vita sul posto di lavoro”.

Roberto Peretto, il suo compagno, era anche un imprenditore esperto.

“Faceva questo lavoro da più di trent’anni, come il suo collega Marco Pozzetti. Erano persone precise, molto pignole, molto meticolose. Non conoscevo Filippo Falotico, ma dopo la tragedia ho avuto modo di incontrare i suoi genitori. Anche lui era un ragazzo che si impegnava molto. Noi vogliamo capire di chi è la colpa. Perché quando succedono queste cose è tutto un passarsi la palla”.

Lavoravano da grandi altezze, come a Napoli.

“Ovviamente non può andare su una ’testa matta’. Loro erano scrupolosi, perché queste mansioni sono pericolose, svolte in determinate condizioni climatiche. Prima di muoversi volevano essere sicuri al mille per mille. Ogni volta che ci penso mi ripeto, e sono andati a morire per un errore umano... Ma per l’errore umano di chi? Perché sapere che loro non hanno avuto responsabilità, ti devasta dentro”.

Lei ha detto, torno a casa e c'è la sua foto, la giustizia non me lo riporterà indietro. "Sì, una volta chiuso il processo, quando ci diranno di chi è la colpa, se mai accadrà e chissà in quali tempi, so che questo non mi cambierà la vita. Però, almeno, avremo giustizia per loro, per i nostri cari. Noi continueremo a convivere con il nostro dolore, è così tutti i giorni e sarà così per sempre".

Lui era un gruista esperto, lei si preoccupava per il pericolo?

"Noi stavamo insieme da undici anni, sì all’inizio avevo paura. Poi mi sono tranquillizzata, sapevo che era una persona molto accorta, usava tutte le precauzioni, per quello non mi preoccupavo. Ovvio, il pensiero c'è sempre. Ma mai nella vita avrei pensato a un epilogo così disastroso, così catastrofico”.