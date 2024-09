Che cos’è Move-In e come funziona. Smong e auto, le regole della Regione Piemonte

Roma, 20 settembre 2024 - Ma che cos’è il servizio Move-In, adottato da sempre più amministrazioni quando scattano i blocchi del traffico per smog, misure rinnovate ogni anno proprio in questo periodo? Prendiamo la Regione Piemonte, tra quelle con più problemi per la qualità dell’aria. Le misure, chiarisce il sito, sono state prorogate fino al settembre 2025. Quest’anno però c’è una novità: la cosiddetta ’scatola nera’ costa 20 euro invece di 50. Ma andiamo con ordine.

Smog e blocchi del traffico: le regole adottate dalla Regione Piemonte

Smog e blocchi del traffico, che cos’è il servizio Move-In

A ogni veicolo aderente al servizio Move-In (sigla che sta per “monitoraggio veicoli inquinanti”) viene assegnato un tetto massimo di chilometri che possono essere percorsi annualmente sull’intero territorio dei comuni che partecipano all’iniziativa, tranne che nei periodi di attivazione delle misure temporanee in previsione di situazioni di accumulo critico degli inquinanti. Una scatola nera (black-box) installata a bordo del veicolo calcola i chilometri percorsi su tutti i tipi di strade, tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24. Raggiunto il tetto massimo di percorrenza assegnato, il mezzo non potrà più circolare nelle aree soggette a limitazioni sino al termine dell’anno di adesione al servizio.

Dove sono attive le limitazioni del traffico

Le limitazioni alla circolazione dei veicoli sono attive nel territorio di 76 comuni piemontesi. Ogni Comune interessato con un’apposita ordinanza fissa le limitazioni in vigore sul proprio territorio.

A questo link l’elenco dei Comuni interessati