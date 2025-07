Cani molecolari sulle tracce degli scomparsi. “Il fattore tempo e quei segnali da capire”

Cumiana (Torino), 5 luglio 2025 – Le tracce. Quelle che guidano i cani per la ricerca degli scomparsi – da mantrailing o molecolari -, che lavorano sul tempo. Lo sa bene Luca Fra, responsabile dell’Unità cinofila Croce Verde di Cumiana (Torino), volontari con una formazione professionale raffinata. Da tre anni si mettono a disposizione per le ricerche in Piemonte, Veneto, Lombardia e Liguria. Tra gli istruttori c’è Ivan Schmidt. Progetto nato grazie “alla fiducia incondizionata del presidente Gianni Mancuso”.

Luca Fra, responsabile dell'Unità cinofila della Croce Verde di Cumiana (Torino), che cerca persone scomparse tra Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto

Il tempo. Perché “il piano di ricerca coordinato dalle prefetture - ricorda il soccorritore - viene attivato di solito dopo 48 ore dalla scomparsa. Si vuol dare la possibilità alle persone di tornare a casa, prima che si metta in moto la macchina. Noi, invece, ci collochiamo proprio in quella fascia, perché in quei momenti le famiglie rischiano di essere abbandonate a se stesse”.

A questo link, tutte le info del Commissario agli scomparsi

Le tracce che seguono i cani molecolari, chiarisce Fra, “sono particelle di pelle morta che finiscono a terra. Se c’è vento si spostano, se piove se ne vanno. Invece, con il clima adatto, il cane riesce a trovare bene quei segnali nei primi cinque giorni dalla scomparsa”.

Fiuto infallibile? Non sempre. Il cane può sbagliare. Cosa lo porta fuori strada? “Intanto per l’animale questa attività è un gioco. Quindi, come tutti gli esseri viventi, si può distrarre. Il cane molecolare lavora sul testimone d’odore. Di solito, un indumento o un oggetto molto personale dello scomparso, che in teoria non deve essere stato toccato da nessun altro. Quindi, la raccolta del testimone d’odore è una fase molto importante, viene fatta con tutte le protezioni del caso: mascherina, guanti, fermacapelli, sovrascarpe, proprio per evitare contaminazioni. Ma non sempre è puro”.

Ma c’è un altro elemento indispensabile per la riuscita delle ricerche: cane e uomo devono capirsi alla perfezione, “le indicazioni non sono verbali e quindi non risultano così facili da interpretare. Sta anche alla bravura del conduttore comprenderle. Per questo, per un brevetto, occorrono quasi due anni di corso, pratica, esercitazioni”.

Perché “quando una persona sparisce, i soccorritori si trovano nell’ultimo punto di avvistamento certo. A meno che non ci siano videocamere, che permettono di capire da che parte è andato lo scomparso, il soccorritore può girarsi a 360 gradi e non sapere da dove cominciare. Il cane, invece, ti dà una direzione”.