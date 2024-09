Smog e blocchi del traffico, quante auto si fermano in Val Padana. L’esperto: “La vetustà dei mezzi incide anche sulla sicurezza”

Roma, 20 settembre 2024 – Blocchi smog: almeno 1,2 milioni di auto in Val Padana sono soggette ai blocchi che le varie amministrazioni mettono in campo tra settembre e ottobre. Il calcolo su dati Aci viene confermato da Unrae – Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri. “Il numero –spiega al telefono con Quotidiano.net Emanuele Niglio, responsabile delle relazioni istituzionali dell’associazione – tiene conto di tutti i vecchi Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 fino ad Euro 4, adesso in alcune città”. L’associazione raggruppa le case automobilistiche estere che commercializzano veicoli in Italia. Rappresenta il 60 70% del mercato. Quasi 50 aziende con più di 60 marchi, il fatturato è di oltre 50 miliardi di euro, 160.000 gli occupati.

Misure antismog in Emilia Romagna nella stagione 2024-2025: le regole

Anche per questo molte amministrazioni in tutta Italia hanno adottato il sistema Move-In, che – dietro pagamento – consente di circolare senza blocchi ma con un tetto massimo di percorrenza. Spiega Miglio: “Le nuove misure di monitoraggio delle emissioni si basano su una specie di scatola nera che viene installata all’interno delle auto. In questo modo, si garantisce a queste vetture più inquinanti la possibilità di circolare per un certo determinato numero di chilometri nelle zone della fascia verde, ossia la fascia urbana. Quindi si è trovato il modo di garantire una limitata mobilità a chi non potrebbe circolare. Ma non è un lasciapassare, un liberi tutti. Questi automobilisti sono chiamati a cambiare auto, se vogliono continuare a muoversi. Ma spesso non c’è la disponibilità economica. Ultimamente sono venuti in soccorso una serie di incentivi e agevolazioni, da parte anche dal ministero delle imprese e del made in Italy”.

I controlli sono sicuramente un punto molto importante, riconosce Unrae. “Un altro punto che noi come associazione portiamo avanti con il ministero e la motorizzazione è la questione delle revisioni. Per noi è indispensabile controllare come vengono fatte”. Anche perché “la vetustà dell’auto incide molto sulla sicurezza stradale. Le vetture nuove sono chiamate dai regolamenti europei, in particolare dopo il 7 luglio 2024, ad avere tutta una serie di strumentazione sistemi di ausilio alla guida chiamati Adas, sistemi adattivi che aiutano i guidatori a riconoscere e anche ad anticipare il pericolo su strada. Come l’Isa, la frenata anticipata, o gli allarmi sonori per riconoscere gli ostacoli”.

Il parco auto italiano è vecchio, quali sono le motivazioni? “Intanto quella economica è importante – premette Niglio -. Ma in questo momento storico c’è anche molta confusione da parte del cittadino medio. Davvero difficile capire quale tecnologia può essere più la più adatta per il futuro. C’è un clima da fazioni pro e contro l’elettrico, le persone sono spaesate è così posticipano la decisione di acquistare un’auto. Per questo noi come associazione chiediamo che a livello europeo si prendano decisioni chiare. Vedremo cosa sceglierà la nuova Commissione europea”.