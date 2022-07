Cerignola, duplice omicidio: padre e figlio trovati morti in sacchi di plastica

Foggia, 31 luglio 2022 - I cadaveri di due uomini, padre di 58 anni e figlio di 27, sono stati trovati questa mattina nelle campagne di Cerignola, comune del Foggiano. Stando alle ricostruzioni degli agenti della polizia di Cerignola e della squadra mobile di Foggia, coordinati nelle indagini dalla Procura foggiana, i sacchi con dentro i corpi di padre e figlio, giustiziati con un colpo di pistola alla testa, erano nascosti sotto rifiuti e decine di tubi di plastica, usati nella zona per le irrigazioni dei campi.

Per completare il recupero dei cadavevi è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul luogo del ritrovamento è intervenuto anche il medico legale per stabilire l'ora del decesso.

Gli investigatori, attivati nelle ricerche delle due persone dopo una denuncia di scomparsa, hanno ascoltati i familiari, amici e conoscenti delle due vittime, alla ricerca di elementi utili per lo sviluppo delle indagini, e al momento escluderebbro la pista della criminalità organizzata. Il padre era già noto alle forze dell'ordine e aveva precedenti per droga.

Delle vittime si erano perse le tracce da qualche giorno e si temeva che potesse essere accaduto qualcosa di terribile. Il primo pensiero, con un duplice omicidio in questo territorio, corre presto alla cosiddetta 'Società foggiana', la mafia locale nota per la sua ferocia. Chi è rimasto in città, nell'ultima domenica di luglio, è sicuro che si tratti di un regolamento di conti di qualche tipo. "Da queste parti - dicono due signore - anche se pronunci una parola di troppo rischi la vita. Per quello che abbiamo saputo sono stati colpiti alla testa, sono stati giustiziati, la mafia c'entra eccome, e noi qui abbiamo sempre più paura, soprattutto per i nostri figli. Non tutti hanno la fortuna di potersene andare da qui". "La droga, qualche sgarro sul lavoro o qualche battuta di troppo a una donna - sottolinea una coppia di ragazzi - potrebbe avergli fatto fare questa brutta fine".