Cellulare nella vasca da bagno, 16enne morta folgorata a Montefalcione (Avellino)

Avellino, 3 maggio 2023 – Una ragazza di sedici anni è morta folgorata nella vasca da bagno in casa mentre parlava al telefono con una sua amica. E’ successo nella tarda serata di ieri a Montefalcione, in provincia di Avellino. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la giovane aveva messo sotto carica il suo cellulare che – è l’ipotesi più probabile – le sarebbe scivolato di mano, finendo in acqua, e innescando così il corto circuito.

A lanciare l'allarme è stata proprio l'amica, che ha avvisato i genitori. Sono stati loro a trovare il corpo della ragazza esanime. L'intervento dei sanitari del 118 non ha potuto che constatare il decesso della 16enne, figlia di un noto commerciante del posto.

La salma è stata trasportata all'ospedale Moscati di Avellino per accertamenti. Sarà probabilmente l'autopsia a chiarire definitivamente le cause della morte.