Cede un appiglio e precipita in cordata, morto lo scalatore Ermanno Salvaterra, Fece l’impresa sul Cerro Torre

L’alpinista Ermanno Salvaterra, guida alpina di 68 anni, originario di Pinzolo, è morto sulle Dolomiti di Brenta. Salvaterra si trovava sul Campanile Alto quando è precipitato per circa 20 metri. Era molto conosciuto a livello internazionale per le sue imprese alpinistiche in Patagonia, in particolare sul Cerro Torre, e per la sua conoscenza delle vette delle Dolomiti di Brenta. Salvaterra procedeva come primo di cordata, si trovava ad una quota di 2.700 metri, nella parte finale della via HartmannKrauss, quando è precipitato, probabilmente per il cedimento di un appiglio. "Eravamo sempre in contatto, eravamo insieme in Patagonia. Sono molto triste, è una morte che mi tocca molto", ha detto Reinhold Messner, precisando che senza Salvaterra non avrebbe potuto fare il film sul Cerro Torre.