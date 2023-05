Cardinale Zuppi invitato a Kiev "Il Papa piange per l’Ucraina"

Il Papa è coinvolto "fino alle lacrime" nella causa della pace in Ucraina. Parola del suo delegato per la missione diplomatica, il cardinale Matteo Zuppi, che, nella giornata finale dell’assemblea generale della Cei, tocca in un paio di occasioni il tema della guerra. Sia davanti ai cronisti, ai quali, oltre a parlare del Papa, ribadisce la natura del suo incarico ("Deve contribuire ad allentare le tensioni del conflitto in Ucraina"), sia in mattinata nella messa in San Pietro ("La guerra è una macchina di morte fratricida"). Durante l’assise al presidente della Cei è giunto l’invito nella capitale ucraina dell’arcivescovo greco cattolico di Kiev, Sviatoslav Shevchuk. Un gesto, se si vuole, a sostegno (non scontato) della missione del Pontefice: il rapporto tra il presule e Bergoglio, complice l’oculata condanna di Putin da parte del Papa, si dice non sia tra i più facili. Da decenni poi i cattolici ucraini bizantini aspirano ad un patriarcato, ma la Santa Sede non cede. Anche per non inasprire di più i rapporti con Mosca.

Giovanni Panettiere