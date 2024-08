Caldo record sul Monte Bianco, temperature sopra lo zero per 33 ore. Gli esperti: di notte non gela più

Per 33 ore di fila in vetta al Monte Bianco la temperatura dell’aria è rimasta sopra lo zero. Ai 4.750 metri del Colle Major è installata da nove anni una centrale meteorologica di ricerca climatica: "Siamo praticamente sicuri" che non vi siano state in passato "così tante ore al di sopra dello zero", dice Marco Cappio Borlino, direttore tecnico di Arpa Valle d’Aosta, l’ente che gestisce l’apparecchiatura. "È veramente anomalo – sottolinea – a quella quota non avere il gelo notturno. Perché la conseguenza è la fusione di neve e ghiaccio". Le 33 ore consecutive di ‘caldo in alta quota’ sono state registrate dalla mezzanotte del 10 agosto alle 9 del giorno successivo. Lo zero termico misurato in Piemonte sabato scorso ha raggiunto la quota di 5.206 metri, sfiorando il record del 2015, quando era salito fino a 5.296 metri.