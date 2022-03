Calano i ricoveri, stabili i casi tra i bambini Il ministro: "Stop al Green pass? Cautela"

Stando ai dati dell’Istituto superiore di sanità, i casi di Covid-19 nei bambini in età scolare, pari al 29% del totale dei casi in Italia, restano stabili. Prosegue il calo dei ricoveri nelle intensive e nei reparti ordinari. L’epidemia continua a seguire una graduale progressione verso la discesa, anche "se la situazione continua a richiedere molta attenzione", rileva il ministro della Salute, Roberto Speranza. Tanto che per l’addio al Green pass dopo il 31 marzo bisognerà "valutare passo dopo passo", aggiunge il ministro. "Per questo – prosegue – dobbiamo continuare con un atteggiamento di cautela e attenzione. Penso che l’utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi sia ancora molto importante". Secondo i dati del ministero della Salute nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 39.963, contro i 38.095 del giorno precedente, identificati con 381.484 test, fra molecolari e antigenici rapidi, contro i 388.836 del venerdì. Il tasso di positività segna un aumento dal 9,8% al 10,5%.