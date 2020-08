Roma, 12 agosto 2020 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Da giorni gli aggiornamenti dal ministero della Salute riportano dati non rassicuranti sull'andamento dei contagi da Covid19 nel nostro paese, ma anche nel resto del mondo la pandemia non si arresta. Nonostante gli Stati Uniti restino in cima alla triste classifica per numero di positivi, è allerta anche dall'Europa e in Germania una nuova impennata di casi (1.226 in un solo giorno) ha fatto salire il totale a 218.519. Difronte all'emergenza, la corsa al vaccino si fa sempre più intensa. Dopo l'annuncio della Russia sulle prime dosi "disponibili entro due settimane", anche nel nostro Paese è scontro aperto fra i due schieramenti trasversali dei contrari e dei favorevoli all'obbligo del vaccino. A fare il punto è il ministro della Salute, Roberto Speranza, che, in una dichiarazione alla Stampa, specifica che "le dosi" del vaccino anti-Covid "non arriveranno tutte assieme. Speriamo che le prime arrivino già a fine anno". E spiega che "quando avremo le dosi disponibili, saranno poche e andranno in primis a operatori sanitari e anziani fragili". Sulla questione obbligatorietà, invece, "oggi è prematura". All'Istituto Spallanzani di Roma, nel frattempo, le adesioni per la sperimentazione del vaccino anti-Covid19 hanno superato quota "4mila", spiega l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, "una risposta straordinaria che riempie di orgoglio".

Covid, il bilancio di oggi, 12 agosto

Toscana

Sono 33 i nuovi positivi al Covid19 in Toscana, con età media di 34 anni circa. Per quanto riguarda gli stati clinici, il 52% è risultato asintomatico, il 36% pauci-sintomatico e il 12% con sintomatologia lieve. Delle 33 positività odierne, 22 sono relative a casi di rientro dall'estero, 12 di questi per motivi di vacanza (più un contatto). Intanto, è allarme Covid in tutta la Toscana perché, sabato sera, una ragazza pisana, che il giorno dopo è risultata positiva al virus, è andata a ballare con amici nella discoteca ’Seven Apples’ di Marina di Pietrasanta, dov’erano centinaia di giovani.

Marche

Nuova impennata di contagi. Sono 16 i nuovi positivi registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, dopo che ieri se ne erano registrati appena 4.

Campania

Sette casi accertati di positività al Covid-19 alla clinica Villa dei Fiori di Acerra (Napoli). L'Asl Napoli 2 Nord ha disposto di interdire all'accesso dell'utenza tre reparti (pronto soccorso, rianimazione e cardiologia) per le necessarie procedure di sanificazione. Saranno sottoposti a tampone tutti gli operatori sanitari e gli utenti della clinica.

Sicilia

Cinque giovani ragusani rientrati da Malta nelle ultime ore sono risultati positivi al Covid19. Lo comunica l'Asp di Ragusa che ha posto in isolamento domiciliare altri 150 persone che hanno avuto contatti con i 5 giovani rientrati da Malta. Secondo caso di Covid-19 anche a Pozzallo: dopo il ragazzo ventenne risultato positivo al Coronavirus nei giorni scorsi, ieri il tampone ha confermato il contagio di un altro coetaneo. Intanto, il primo cittadino Roberto Ammatuna, ha emanato oggi, con effetto immediato, un'ordinanza di sospensione di tutti gli eventi estivi per motivi precauzionali e sino al termine dei controlli clinici sulla cerchia di amici e familiari dei due giovani risultati positivi al Covid-19. "I locali in questi giorni sono affollati, pieni di giovani che, nonostante gli appelli e le raccomandazioni, si accalcano senza rispettare le misure anti-contagio. La diffusione del virus tra i ragazzi mi preoccupa molto di più dei numeri riscontrati tra i migranti, che restano controllati e isolati dentro l'hotspot". Da qui l'ennesimo appello di Ammatuna ai propri concittadini alla "prudenza" e al "rispetto delle regole".

Abruzzo

Un 21enne di Vasto è stato ricoverato presso l'unità operativa di Malattie infettive del "San Pio" di Vasto per sospetta infezione da Coronavirus. Il giovane, di ritorno da una vacanza studio di tre settimane a Malta, si è presentato in ospedale manifestando i sintomi tipici, febbre e tosse, ed è stato sottoposto ai primi accertamenti che sembrano confermare il contagio: la Tac ha evidenziato una polmonite interstiziale, così come il tampone rapido ha dato esito positivo. Sarà sottoposto al test di controllo, necessario per confermare la diagnosi. Intanto, il caso è stato già segnalato al Servizio igiene e sanità pubblica della Asl, che ha posto in quarantena i contatti stretti del giovane, il quale a Malta è stato in compagnia di un nutrito gruppo di studenti di altre regioni, alcuni dei quali risultano già contagiati da Covid-19. "Questo caso conferma quanto ripetiamo da settimane sulla circolazione del virus - sottolinea Maria Pina Sciotti, responsabile dell'unità operativa - che non risparmia nessuna fascia di età. In questa fase sono proprio i giovani maggiormente a rischio, perché mostrano insofferenza verso le misure di protezione e non rinunciano a trascorrere le vacanze in luoghi che fanno registrare un numero di contagi elevati".

Puglia

Sono 33 i nuovi casi di Coronavirus in Puglia. "Il bollettino epidemiologico oggi registra nella Provincia di Bari 16 casi positivi Covid, di cui 7 sono rientri di pugliesi dalle vacanze: 4 dalla Grecia e 3 da Malta; 4 sono contatti stretti di casi Covid precedentemente accertati e già in isolamento, per gli altri 5 casi positivi il nostro Dipartimento di prevenzione ha in corso le indagini epidemiologiche - spiega il direttore generale dell'Asl Bari, Antonio Sanguedolce -. Per tutti sono state attivate le procedure di contact tracing per ricostruire e circoscrivere la diffusione del contagio". Non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 216.101 test. 3.977 sono i pazienti guariti, mentre 262 sono i casi attualmente positivi.

Le altre notizie

