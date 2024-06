Bimbo morto al campo estivo, lo strazio dei genitori: “Il nostro cuore si è fermato col tuo”

Siracusa, 28 giugno 2024 – "Il mio cuore si è fermato insieme al tuo cuore in quel maledetto pozzo, ti amo Vincenzo mio". E’ il grido di dolore lanciato dai genitori del bambino di 10 anni morto ieri al centro estivo dopo essere caduto in un pozzo artesiano profondo circa quindici metri, per metà colmo d’acqua, a Palazzo Acreide. Salvo Lantieri e Paola Carnemolla, genitori del piccolo Vincenzo, hanno impresso in queste poche parole scritte sui social tutto il dolore di una mamma e un papà per una tragedia che a oggi ha ancora molti punti da chiarire.

Chiarezza verrà fatta intanto dall’autopsia che sarà effettuata sul corpo della piccola vittima probabilmente già domani.

A disporla sarà la procuratrice di Siracusa, Sabrina Gambino, che coordina le indagini dei carabinieri. Con l'autopsia scatteranno, come atto dovuto, le iscrizioni nel registro degli indagati. Un faro è acceso sul proprietario del terreno e sugli operatori addetti alla sorveglianza dei bambini, e tra loro c'era anche la 54enne che quando è stato dato l'allarme è scesa dentro al pozzo per tentare di salvare il bimbo.

Saranno ascoltate tutte le persone presenti nel campo estivo organizzato da una cooperativa sociale per bambini disabili Anfass e andranno ricostruiti i minuti che hanno preceduto la tragedia. In merito a quanto avvenuto nella tarda mattinata di ieri emergerebbe come l'escursione per mostrare ai bambini come si lavorano alcune produzioni agricole, stava per concludersi. Intanto Palazzolo Acreide è ancora sgomenta e già ieri sono stati sospesi i festeggiamenti di San Paolo Apostolo, patrono del Comune dell'aretuseo. Assai probabile, a quanto si apprende, la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali del bambino.

"La comunità scolastica dell'I.C. 'V. Messina' è sconvolta da un gravissimo lutto: la prematura scomparsa del piccolo Vincenzo Lantieri frequentante la scuola primaria del nostro istituto – scrive la scuola che frequentava il piccolo -. Un dolore profondo e ingiustificabile che colpisce tutti noi. Ci stringiamo in rispettoso silenzio e con un sentimento di vicinanza alla famiglia, ai compagni di classe e quanti hanno stretto con lui legami di amicizia e affetto".