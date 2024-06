Siracusa, una donna e un bambino caduti in un pozzo. I Vigili del Fuoco stanno tentando di recuperarli

Roma, 27 giugno 2024 - Ore d'ansia a Siracusa per la sorte di una donna e un bambino che, per circostanze ancora da verificare, sono caduti in un pozzo di 7 metri circa nelle campagne di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa. Sul posto sono già giunti i Vigili del Fuoco che stanno tentando di soccorrerli. Chiamato anche Nucleo Speleo Alpino fluviale. Arrivato anche l'elicottero Drago 148 decollato dall'aeroporto Catania Fontanarossa.

Dalle notizie filtrate si sa che la donna si sarebbe calata nel pozzo per aiutare il bambino, che stava partecipando a un campo estivo.

Notizia in aggiornamento