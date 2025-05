Udinese, il calciatore Oumar Solet denunciato per violenza sessuale

Trieste, 15 maggio 2025 – È Oumar Solet dell'Udinese il calciatore di serie A indagato per violenza sessuale. A rivelarne l'identità, all'indomani della diffusione della notizia della denuncia, è il quotidiano Messaggero Veneto specificando che il suo legale di fiducia, Maurizio Conti, non ha inteso rilasciare dichiarazioni, a tutela di tutte le persone coinvolte nella vicenda.

La presunta aggressione sarebbe avvenuta dopo una serata trascorsa in un locale che si trova alla prima periferia del capoluogo friulano. La ricostruzione fatta dalla vittima è piuttosto circostanziata e coinvolge anche due amici del giocatore. Una volta usciti dal locale, la ragazza ha accettato l'invito dei tre a seguirli nell’abitazione dell'atleta. "Io ero ubriaca – ha premesso la giovane nella denuncia che ha sottoscritto davanti ai carabinieri – ma ho comunque manifestato il mio dissenso rispetto a ciò che stava accadendo". Una volta uscita dall'abitazione, la donna si è immediatamente recata al Pronto soccorso dell'ospedale di Udine, dov'è stata visitata. E, ovviamente, i sanitari hanno segnalato l'episodio alle forze dell'ordine.

Secondo una testimonianza raccolta in esclusiva dal Gazzettino, però, il rapporto tra il giocatore, 25 anni, e la donna, di 32, sarebbe stato consenziente. "Nella casa del difensore francese – racconta il testimone – c'erano tante persone. La donna che l'ha denunciato era già uscita con lui in passato. Si sono baciati e si sono appartati in camera con un'altra coppia, senza che ci fosse alcuna costrizione".

Dalla società friulana non c’è stata ancora alcuna dichiarazione ufficiale. Adesso si attende per la conferenza stampa di sabato quando il tecnico Kosta Runjaic annuncerà la squadra per la gara di domenica sera in casa della Juventus, per verificare se il giocatore sarà convocato.