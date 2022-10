13 ott 2022

Bidella assunta 37 anni dopo la domanda: "Ho pensato: questo è uno scherzo"

Brindisi, si candidò nel 1985 senza ricevere risposta. Nel 2013 si era trasferita in Germania. "Quando mi hanno chiamata per offrirmi il posto non ci credevo. Ma ho fatto le valigie e sono tornata"

