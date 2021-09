Florida, 15 settembre 2021 - Jacqueline Hernandez aveva solo 6 anni quando è stata rapita, nel lontano 2007. Nel 2021, a 19 anni, ha finalmente potuto riabbracciare sua madre. La storia incredibile arriva da Clermont, in Florida, un comune di poco più di 30.000 abitanti.

Lo scorso giovedì 9 settembre, la polizia locale riceve una strana segnalazione: Angelica Vences-Salgado dice di essere stata contattata, attraverso i social, da una ragazza che afferma di essere sua figlia. Nulla di strano, non fosse che la figlia di Angelica risulta scomparsa da quattordici anni. Questa ragazza, prosegue Angelica nella telefonata agli agenti, dice di trovarsi in Messico e vorrebbe incontrarla quello stesso giorno al confine con il Texas, nel punto d'ingresso situato a Laredo.

Le operazioni per accertare l'identità della persona e intercettare l'incontro scattano immediatamente. Attorno alle 2 di pomeriggio del 9 settembre, gli uomini della polizia di Frontiera e del dipartimento di Laredo incontrano Angelica, in compagnia della ragazza, che consegna loro dei documenti. Analizzandoli, non ci sono più dubbi: quella persona è effettivamente sua figlia, Jacqueline Hernandez, ormai diciannovenne.

Non si sa ancora molto su cosa sia successo a Jacqueline in questi anni. A portarla via dalla sua casa di Clermont, il 22 dicembre 2007, sarebbe stato il padre, Pablo Hernandez, attualmente irreperibile. All'epoca, la polizia aveva emesso un mandato di estradizione, proprio per scongiurare l'ipotesi di un viaggio in Messico senza ritorno. Qualcosa, evidentemente, non aveva funzionato. "Il lieto fine - ha dichiarato il capo della polizia di Clermont, Charles Broadway, nella nota diffusa online - è stato possibile grazie all'azione congiunta di tutte le agenzie. Questa è la dimostrazione che la cooperazione tra forze dell'ordine ripaga sempre".