Avrà un lavoro il disoccupato svenuto in strada

Un disoccupato sviene per la strada in centro a Roma perché non mangia da tre giorni e, dopo che è scattata una gara di solidarietà, trova anche lavoro grazie alla generosità di Cristina Mezzaroma, presidente della Fondazione SS Lazio 1900 e moglie del presidente della Lazio, Claudio Lotito. Il protagonista di questa disavventura a lieto fine è un uomo di 60 anni, padre di un ragazzino di 12. Una storia di disperazione dovuta alla mancanza di posti di lavoro che investe tantissime famiglie italiane. L’uomo – da quanto si appreso – ha perso il lavoro in una ditta che si occupa di ristrutturazioni a febbraio e da allora non è riuscito a trovare un’altra occupazione. Girovagava per le strade della Capitale, in zona Prati, bussava a negozi e a portoni chiedendo un lavoro e un aiuto. Tentativi che sono andati a vuoto per mesi fino a un paio di giorni fa, quando il sessantenne, stanco e debilitato, è svenuto in mezzo alla strada. A chi lo ha soccorso ha raccontato di non mangiare da tre giorni. La sua storia ha fatto il giro della Capitale e gli agenti he lo hanno soccorso, i vigili del I Gruppo Prati, hanno anche organizzato una raccolta alimentare per aiutare l’uomo, che è anche padre di un ragazzo di 12 anni, con il sostegno e il contributo degli abitanti del quartiere.

La solidarietà è stata commovente ma non può rappresentare la soluzione per un uomo e un padre di 60 anni. Qualche giorno fa la svolta. A contattare il disoccupato questa volta, infatti, non sono stati i vigili di Roma per chiedergli come andava ma la moglie del presidente della Lazio, Claudio Lotito. A raccogliere il disperato appello dell’uomo è stata così Cristina Mezzaroma, che gli ha subito offerto un posto di lavoro.

In attesa dell’incontro tra i due, il 60enne si è detto disposto a tutto pur di lavorare e aiutare la propria famiglia. "Anche a cambiare squadra, perché sono juventino", ha dichiarato ironicamente il sessantenne al quotidiano romano.

Bruno Mirante