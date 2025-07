Il concerto della discordia alla Reggia di Caserta. L’altolà di Giuli al direttore filo-Putin

Caserta, 15 luglio 2025 – L’orchestra e il suo direttore non sono ancora saliti sul palco della Reggia di Caserta che a prendersi la scena (tutta) è lo scontro politico fra filo putiniani, veri o presunti, e pro Kiev senza se e senza ma. Lo spartito del contendere è racchiuso nella partecipazione alla rassegna Un’Estate da Re, promossa dalla Regione Campania, del controverso direttore d’orchestra russo Valery Gergiev, 72 anni, accusato da più parti di sostenere i crimini di Vladimir Putin. Il suo concerto è previsto il prossimo 27 luglio, ma non è affatto detto che il maestro riesca a far risuonare almeno una nota nella ex residenza dei Borboni.

Anche perché a sottintendere il niet alla sua presenza, dopo l’esplicita protesta della vedova del dissidente russo Aleksej Navalny e il duello alla luce del sole, tutto interno al Pd campano – da una parte la vice presidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, contraria a Gergiev in nome dell’appoggio totale a Kiev, dall’altra, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, promotore della serata incriminata –, è lo stesso ministro della Cultura, Alessandro Giuli. “L’arte è libera e non può essere censurata – è la premessa –. La propaganda, però, anche se fatta con talento, è un’altra cosa. Per questo motivo il concerto dell’amico e consigliere di Putin, Valery Gergiev, voluto, promosso e pagato dalla Regione Campania e che si terrà nella Reggia di Caserta, autonoma nella scelta di quali eventi ospitare, come tutti gli istituti autonomi del ministero della Cultura, rischia di far passare un messaggio sbagliato”. Come dire, non annullo (perché non posso), ma m’aspetto che salti tutto.

In un intervento su Repubblica Julija Navalnaja ricorda e plaude la coerenza italiana nel sostenere Kiev sin dal primo momento dell’invasione russa per poi domandarsi: “Com’è possibile che nell’estate del 2025, tre anni dopo l’inizio del conflitto in Ucraina, Valerij Gergiev, complice di Putin e persona inclusa nelle liste delle sanzioni di diversi Paesi, sia stato improvvisamente invitato in Italia per partecipare a un festival?”. Per la vedova del dissidente morto nel 2024 il maestro “è un direttore d’orchestra eccellente”, ma la storia insegna che grandi artisti possano “coprire con la loro reputazione regimi crudeli e disumani”. Proprio il team dell’oppositore russo Navalny fa i conti in tasca (in Italia) a Gergiev che nel Belpaese avrebbe un impero immobiliare da 100 milioni di euro. Già nel 2022 il maestro russo restò giù dal podio alla Scala per non aver condannato pubblicamente l’occupazione dell’Ucraina a differenza, per esempio, del suo connazionale Semyon Bychkov, direttore musicale della Filarmonica di Praga. Per la verità Gergiev non ha mai sostenuto esplicitamente l’invasione, mentre ha espresso più volte ammirazione per Putin. Dal 2023 è direttore generale del Bolshoi al posto di Vladimir Urin, silurato per aver firmato una lettera d’intellettuali contrari al conflitto.

Per ora De Luca resiste. Anche la Lega non vuole cambi di programma a Caserta, confermando così frizioni nella maggioranza sul dossier Ucraina. Da par suo il presidente della Campania, che considera “Putin colpevole” dell’invasione, respinge “le logiche di preclusione” in quanto “finiscono per alimentare i fiumi dell’odio e allontanano la pace” in un contesto dove, sottolinea, Usa e Francia sono tornati a parlare con Putin. Qui è la musica che dovrebbe parlare, ma in tempi di guerra l’arte strumento di pace fatica a suonare come un adagio condiviso. I contrappunti agitano da sempre partiti e coscienze.