Schiacciata dal sasso, ragazzina muore per un selfie

Morta per farsi una foto, travolta e schiacciata da un grosso sasso che si è staccato da un pilone su cui si era arrampicata facendola precipitare a terra. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri a Busche, frazione del comune bellunese di Cesiomaggiore. In quella zona c’è una spiaggetta sul fiume Piave, dove la ragazzina, Gaia de Gol (foto), 15 anni, si era recata assieme ad altre due sue amiche per trascorrere qualche ora in serenità. Ma la sciagura era in agguato.

Per scattare una fotografia la quindicenne si sarebbe arrampicata assieme a una delle sue amiche sul pilone di un vecchio ponte che sovrasta il fiume e che è attaccato a una parete di roccia. Improvvisamente, forse perché smosso dal suo tentativo di arrampicarsi, un masso della parete rocciosa si sarebbe staccato e l’ha travolta e schiacciata. Mentre la terza ragazza si è prontamente messa in salvo ed è rimasta illesa, la 15enne è deceduta all’istante. La coetanea che era con lei è rimasta ferita. Stando alle prime informazioni diramate dai soccorritori, la giovane ha riportato diverse fratture. Tuttavia le sue condizioni non sarebbero gravi, la giovane non è in pericolo di vita.

I soccorsi sono giunti rapidamente sul posto della tragedia: oltre all’ambulanza, partita dall’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre, in provincia di Belluno, è intervenuto anche l’elicottero del Suem 118 insieme ai vigili del fuoco del Comando di Belluno e del distaccamento di Feltre con un gommone. Nelle prime battute i pompieri sono stati allertati nell’ipotesi che la quindicenne potesse essere finita in acqua. Purtroppo non è stato così.

Nonostante i disperati tentativi di strapparla alla morte, praticati dal personale medico ed infermieristico di soccorso, per la ragazzina non c’è stato nulla da fare. Il medico legale ne ha così constatato il decesso e ha informato il magistrato di turno per l’autorizzazione alla rimozione della salma. I carabinieri, intervenuti per i rilievi, stanno ricostruendo con precisione la dinamica. A riguardo i militari hanno raccolto le testimonianze dei presenti alla sciagura, tutti concordi nel definire quanto accaduto sul greto del fiume Piave come un tragico incidente.