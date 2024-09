Autovelox e caos multe, Salvini: “Così risolvo il nodo omologazione”

Roma, 12 settembre 2024 – Ma come si risolve il caos autove lox e mancata omologazione c he rende nulle le multe? “Il 3 settembre ho comunicato all’Anci e ai ministeri dell’Interno, delle Imprese e del Made in Italy l’intenzione di istituire un tavolo tecnico per definire le regole di base per le omologazioni di tutti i dispositivi strumentali, compresi gli autovelox. L’obiettivo è definire nuove regole per l’omologazione e per arrivare alla soluzione di un problema che abbiamo ereditato”.

Salvini lo ha anticipato intervenendo al question time al Senato.

E proprio al Senato è ancora in corso l’esame del nuovo codice della strada 2024. Sempre Salvini si era dimostrato ottimista e aveva indicato settembre come scadenza per vedere in vigore le nuove regole.

Zone a 30

“La stessa linea di buon senso” degli autovelox “la stiamo applicando sulle strade a 30 all’ora che alcuni sindaci stanno applicando. La direttiva che ho firmato prevede che questa fissazione generalizzata dei limiti di velocità venga determinata per le strade dove ci sono pericoli o alti tassi di incidentalità e non sul 60, 70, 80% della superficie cittadina, come è avvenuto a Bologna”.