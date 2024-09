Autovelox non omologati (e multe nulle), il Riesame conferma il sequestro in tutta Italia. Cosa dice l’ordinanza

Cosenza, 20 settembre 2024 - Autovelox sequestrati dalla polizia stradale di Cosenza in tutta Italia per mancata omologazione: il tribunale del Riesame ha confermato il provvedimento. Si annuncia un ricorso in Cassazione. Ma nel frattempo che cosa faranno i sindaci? Da ricordare intanto che le multe in questo caso possono essere annullate dai giudici di pace.

Scrivono i giudici del Riesame nell’ordinanza: “Nei predetti contratti, nei rispettivi capitolati, era previsto che i dispositivi di rilevazione (...) dovevano essere, a pena esclusione, omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Pacifico quindi che secondo quanto previsto da tutti i contratti dovevano essere fornite dall’appaltatore apparecchiature di rilevamento della velocità omologate”.

Autovelox e multe, 4 cose da sapere

Ma, rileva l’ordinanza, “dalle indagini e, in particolare, dalla documentazione acquisita, risulta invece che i rilevatori di velocità T-Exspeed V 2.0 (...) forniti ai predetti enti, non sono stati omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”. “Vi è stata solo la loro approvazione con decreti dirigenziali” mentre “le procedure di approvazione e omologazione sono distinte e diverse e non possono ritenersi equivalenti”.

La conclusione: “È evidente pertanto che sono state fornite apparecchiature difformi o comunque aventi caratteristiche diverse da quelle convenute ed oggetto della stipula dei contratti”.

La conclusione dei giudici approda al codice penale. Scrive il Riesame di Potenza: “Sussiste pertanto il fumus del reato di cui all’articolo 356 del Codice penale”, frode nelle pubbliche forniture.

Sugli autovelox – e in generale sui dispositivi per la misurazione della velocità e delle infrazioni stradali – esiste una giurisprudenza ormai decennale. In particolare, l’ultima sentenza della Cassazione – la 20913 del luglio 2024 – ha confermato che omologazione e approvazione sono due procedimenti distinti. E lo ha fatto a sezioni riunite, cosa che dà un peso particolare al pronunciamento. “L’articolo 673 del codice penale al comma 1 prevede conseguenze per chi omette la sicurezza stradale”, aveva dichiarato a Quotidiano.net il perito Giorgio Marcon.

Il ministro Matteo Salvini – alle prese con il nuovo codice della strada 2024, ancora all’esame del Senato – aveva dichiarato qualche giorno fa che avrebbe convocato un tavolo per sistemare il nodo omologazione.