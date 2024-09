Ferentino (Frosinone), fermato tir truccato. La Stradale: “Motore da 150 km/h”

Ferentino (Frosinone), 23 settembre 2024 – Sull’A1 a Ferentino (Frosinone) la polizia stradale ha scoperto un camion da Formula 1. Sì perché secondo gli accertamenti quell’Iveco Turbostar modificato poteva superare i 150 chilometri all’ora. Questa è non solo la stima degli accertamenti tecnici svolti proprio in un’officina specializzata. Ai poliziotti è bastato fare un giro sui social del camionista per scoprire le prove. Ecco le foto di un sorpasso a 160 km/h, fa fede il contachilometri.

Ma andiamo con ordine.

Il controllo e le prove della velocità

Un controllo approfondito in un’officina Iveco ha lasciato di stucco anche gli stessi meccanici. Pareva incredibile ma era tutto vero: risultavano sostituiti motore, cambio e sistema frenante. Il test sul banco prova ha lasciato pochi dubbi: il camion è arrivato tranquillamente a una velocità di 130 chilometri all’ora. La prova si è fermata qui per ragioni di sicurezza. Ma la stima degli addetti ai lavori va oltre. Quel mezzo è capace di superare i 150 chilometri all’ora, con un motore da 12 cilindri. Il sospetto degli agenti di pattuglia – che lo avevano fermato per la velocità sospetti e i troppi fumi – ha trovato conferma sul banco prova.

Multa da 4.300 euro e patente sospesa

Il camionista è stato quindi multato per 4.300 euro, patente sospesa, decurtazione di 23 punti – ne aveva accumulati 30 – e ritiro della carta di circolazione. Naturalmente ha anche l’obbligo di sottoporre a revisione il mezzo. Addio superpotenza (gli utenti autostradali ringraziano).