Dassilva in ospedale per sciopero della fame. L’appello di Soumahoro: "Nordio intervenga"

Un appello rivolto al ministro della Giustizia Carlo Nordio. Per chiedergli di "valutare ogni misura alternativa al fine di salvaguardare la salute psicofisica e la vita di Louis Dassilva" (foto), il 35enne senegalese accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, commesso a Rimini il 3 ottobre 2023. L’interrogazione parlamentare porta la firma del deputato Aboubakar Soumahoro. Dalla fine della scorsa settimana, Louis ha intrapreso uno sciopero della fame e della sete per sostenere la propria innocenza rispetto al delitto commesso in via del Ciclamino. Nel pomeriggio di giovedì, le sue condizioni sarebbero però peggiorate come conseguenza della malnutrizione e della disidratazione. Tanto che si è reso necessario un ricovero all’ospedale di Rimini.

Secondo quanto riferito da alcune fonti, Louis sarebbe giunto in pronto soccorso in stato di "coma metabolico", una condizione dovuta al mancato apporto di substrati energetici. Il 35enne avrebbe poi manifestato la propria volontà di ’lasciarsi andare’ ed è stato quindi ricoverato, ma non è in pericolo di vita. "Ho avuto modo di ascoltare anche Louis Dassilva, durante la mia visita di ispezione parlamentare nel carcere di Rimini lo scorso 8 marzo – ricorda Soumahoro –. Confido nel lavoro della magistratura. Ma lo sciopero della fame e della sete che ha avviato Dassilva per gridare al mondo la sua innocenza e per chiedere giustizia ci deve interrogare".