Autostrada A1, camion in fiamme: Milano-Napoli chiusa tra Orte e la diramazione Roma Nord

Orte, 11 agosto 2025 – Camion in fiamme sull’autostrada A1 e traffico bloccato. La Milano-Napoli è infatti chiusa tra Orte e il bivio con la diramazione Roma Nord in entrambe le direzioni - un tratto di circa 40 chilometri - a causa di un mezzo pesante in fiamme all'altezza del chilometro 525, in corrispondenza del quale il traffico è momentaneamente bloccato in entrambe le carreggiate.

La chiusura è scattata intorno alle ore 17. É stato chiuso anche il tratto tra Fiano Romano e il bivio con l'A1 verso Firenze, sulla diramazione Roma Nord. In corrispondenza del traffico

bloccato si registrano 4 chilometri di coda verso Roma e 2 verso Firenze.

Il camion andato a fuoco è un'autocisterna di Gpl. Secondo quanto si apprende, le fiamme sarebbero partite in seguito al surriscaldamento dell'impianto frenante ma non si sarebbero al momento propagate alla cisterna che contiene il gas. Nonostante ciò, con ogni probabilità, i tempi della riapertura dell'autostrada non saranno brevi: le squadre dei vigili del fuoco si stanno mantenendo ancora ad una distanza di sicurezza dall'autocisterna e il mezzo andrà raffreddato prima di poterlo rimuovere.

Si registrano 2 chilometri di coda anche tra Guidonia e il bivio con la Diramazione Roma Nord verso Firenze e 3 sulla Diramazione Roma Nord, tra Fiano Romano e il bivio con A1 Milano-Napoli verso Firenze. La Protezione Civile sta distribuendo acqua agli automobilisti in coda.

Agli automobilisti diretti verso Roma o Napoli si consiglia di uscire alla stazione di Orte, percorrere la viabilità ordinaria SS675 e SS2 Via Cassia e proseguire sul Gra verso la A1 Milano-Napoli, fa sapere Autostrade per l'Italia.

Agli utenti in transito diretti verso Firenze si consiglia di percorrere la Diramazione Roma Sud, proseguire sul Gra, percorrere la viabilità ordinaria SS2 Via Cassia verso Viterbo, proseguire su SS675 e rientrare in A1 a Orte.