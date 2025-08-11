Scossa di Ferragosto per la strana estate. Ai balneari torna il sorriso: “Tutto pieno”

Roma, 11 agosto 2025 – L’estate dei balneari italiani procede tra alti e bassi, con il Ferragosto a fare da ancora di salvezza per un comparto messo a dura prova da maltempo, rincari e una crisi economica che sta erodendo la capacità di spesa della classe media. Tra chi parla di spiagge deserte a luglio e chi confida in un agosto redditizio, ci ha pensato il Viminale a provare a fare un po’ di chiarezza.

Il grande afflusso di gente nel giorno di Ferragosto del 2024 nella spiaggia di Rimini

Secondo i dati contenuti nella banca dati “Alloggiati web”, pubblicati da Ansa: per il mese di agosto si registra “una forte crescita di turisti nelle strutture ricettive del Belpaese”. A giugno - secondo il ministero degli Interni - gli arrivi sono stati 21.680.741 contro i 19.660.297 del 2024 (+10.2%); a luglio 23.997.082 a fronte dei 22.951.500 dell’anno scorso (+4,5%). Nei soli primi 11 giorni di questo mese si sono toccati i 7.944.284 turisti registrati, in crescita del 13,1% rispetto ai 7.021.408 dell’analogo periodo del 2024.

Quanto alle previsioni per Ferragosto, tra l’11 e il 18 agosto secondo Cna Turismo e Commercio, con un giro di affari di 5 miliardi di euro, sono attesi più di 15 milioni di pernottamenti (con oltre 5 milioni di turisti). Parlano di Ferragosto già sold out nella maggior parte degli stabilimenti balneari italiani il Sib - Sindacati italiano balneari - e molti tra sindaci e governatori delle regioni regine delle spiagge.

Secondo il vicepremier Matteo Salvini, ieri in visita alla Versiliana a Marina di Pietrasanta, “non bisogna prendersela con i lavoratori del mare ma con gli stipendi degli italiani che da troppi anni non sono adeguati al costo della vita”.

Il leader della Lega ha poi spiegato come “il tema dello stipendio del ceto medio degli italiani è un tema vero e che anche il governo deve affrontare. Abbiamo sostenuto con decine di miliardi i meno abbienti, le pensioni minime, gli stipendi più bassi. Le due prossime leggi di bilancio, per me, per la Lega e credo per tutto il Governo, dovranno andare ad affrontare il tema del ceto medio, di coloro che guadagnano fino a 60mila euro l’anno. Una volta con 60mila euro l’anno eri un signore. Adesso non è un problema il lettino o l’ombrellone a Forte dei Marmi, il problema è il mutuo. Per questo la pace fiscale e la rottamazione di tutte le cartelle esattoriali che darebbero respiro è la vera priorità. La tutela del ceto medio è il primo obiettivo della prossima legge di bilancio e anche di quella successiva”, ha concluso Salvini.