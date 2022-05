Assalto portavalori oggi: terrore in Sardegna. Spari e auto in fiamme

Cagliari, 31 maggio 2022 - Terrore oggi in Sardegna per l'assalto a un portavalori. Tentativo fortunatamente fallito, ma scene da film. Spari contro il blindato e auto in fiamme, con i malviventi che si sono dati alla fuga. Sul posto Carabinieri, Polizia e Polstrada. Il traffico in direzione di Iglesias è bloccato.

La dinamica

L'assalto è avvenuto questa mattina lungo la Statale 130 nel territorio di Siliqua (e non di Domusnova come inizialmente trapelato): nel mirino un portavalori della Mondialpol. Le ricostruzioni sono ancora parziali: il mezzo sarebbe stato intercettato all'altezza del chilometro 30 da due vetture, probabilmente rubate. Si trattava di due fuoristrada: un Mitsubishi Pajero e una station wagon Ford Focus. Hanno stretto in una morsa il blindato, posizionandosi una davanti e una dietro il mezzo. I tre vigilantes alla guida sono stati costretti a fermarsi. A quel punto i malviventi hanno iniziato a sparare sul portavalori. Sotto la raffica di proiettili, le guardie giurate hanno azionato il dispositivo che macchia le banconote.

I banditi hanno allora preferito darsi alla fuga, abbandonando le due auto usate per l'assalto a circa un chilometro di distanza. Le vetture sono state incendiate per cancellare eventuali tracce. Sul posto poco dopo sono giunte le forze dell'ordine, allertati da un'automobilista di passaggio che ha dato l'allarme. Gli inquirenti sono già sulle tracce dei responsabili, si attendono aggiornamenti sulla caccia ai criminali.